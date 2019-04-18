فيصل التبيني للشّاهد: جاي ليلة ''صال لله'' وتحب تتحكّم في الأسعار؟ على شكون تجد؟؟

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - انتقد الاربعاء 17 أفريل النائب فيصل التبيني ما ورد في كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص اعلانه عن خارطة طريق للأشهر الستّة القادمة وعلى رأسها الاستعداد لشهر رمضان والتحكّكم في الأسعار.
وخلال استضافته على قناة الزيتونة تساءل التبيني مستنكرا "سمعت الشاهد يحكي على دولة أخرى موش يحكي على تونس وجاي ليلة صالله وتحب تتحكّم في الأسعار؟ على شكون تجد".
وكان رئيس الحكومة قال أن الحكومة ستواصل في الأشهر الستة القادمة العمل على تحقيق أولويات البلاد التي تمس المواطن في حياته اليومية بالإضافة إلى عملها على إنجاح الانتخابات القادمة، مضيفا أن هذه الأولويات ستكون بالنسبة إليه بمثابة "خارطة طريق".
وذكر الشاهد في كلمة موجهة للشعب على القناة الوطنية الأولى أنه في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن وخاصة في شهر رمضان، قامت الحكومة بتفعيل كل الآليات لمنع ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة، قائلا "بل بالعكس ستنخفض هذه الأسعار وستمر الأشهر القادمة وشهر رمضان بالخصوص في ظروف طيبة".
واعتبر أن هنالك أطرافا تستغل في الوضع الحالي للبلاد لممارسة الاحتكار، والمضاربة بقوت التونسيين وبث الاشاعات، مشيرا إلى ان الحكومة كثفت في الفترة الأخيرة عمليات المراقبة على مسالك التوزيع، والمخازن، "للضرب على أيدي المحتكرين".
وخلال استضافته على قناة الزيتونة تساءل التبيني مستنكرا "سمعت الشاهد يحكي على دولة أخرى موش يحكي على تونس وجاي ليلة صالله وتحب تتحكّم في الأسعار؟ على شكون تجد".
وكان رئيس الحكومة قال أن الحكومة ستواصل في الأشهر الستة القادمة العمل على تحقيق أولويات البلاد التي تمس المواطن في حياته اليومية بالإضافة إلى عملها على إنجاح الانتخابات القادمة، مضيفا أن هذه الأولويات ستكون بالنسبة إليه بمثابة "خارطة طريق".
وذكر الشاهد في كلمة موجهة للشعب على القناة الوطنية الأولى أنه في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن وخاصة في شهر رمضان، قامت الحكومة بتفعيل كل الآليات لمنع ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة، قائلا "بل بالعكس ستنخفض هذه الأسعار وستمر الأشهر القادمة وشهر رمضان بالخصوص في ظروف طيبة".
واعتبر أن هنالك أطرافا تستغل في الوضع الحالي للبلاد لممارسة الاحتكار، والمضاربة بقوت التونسيين وبث الاشاعات، مشيرا إلى ان الحكومة كثفت في الفترة الأخيرة عمليات المراقبة على مسالك التوزيع، والمخازن، "للضرب على أيدي المحتكرين".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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