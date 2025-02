Hommage aux 150 ans du Collège Sadiki : Une célébration qui méritait mieux

Leith Lakhoua (*)



Le Collge Sadiki, institution emblmatique de la Tunisie moderne, fte cette anne ses 150 ans dexistence. Un sicle et demi dhistoire, de savoir, de formation et de contribution ldification de la Tunisie contemporaine. Pourtant, cet anniversaire, qui aurait d tre un vnement national, est pass presque inaperu. Une occasion manque de rendre hommage un tablissement qui a faonn des gnrations de Tunisiens et qui incarne, lui seul, une partie de lme et de lhistoire de notre pays.



Je me souviens encore du centenaire du Collge Sadiki en 1975. Jtais alors un jeune lve la Sadikiya Esghira , lcole primaire rattache au collge. Cette journe restera grave dans ma mmoire. Le prsident Habib Bourguiba tait prsent, entour de figures emblmatiques de lducation et de la culture tunisienne. La cour des sports vibrait au rythme des comptitions o instituteurs et professeurs rivalisaient dardeur. Des chants et des activits artistiques rsonnaient dans chaque coin du collge, transformant ltablissement en un lieu de fte et de fiert. Cet vnement avait mme t retransmis au journal tlvis de 20 heures, soulignant son importance nationale.Cinquante ans plus tard, le constat est amer. Le 150e anniversaire de ce monument de lducation tunisienne est clbr dans la discrtion, presque en marge de lactualit. Une simple confrence organise la maison de la culture, en dehors des murs du collge, semble tre la seule initiative marquant cet vnement. Pourtant, quelques autres activits ont t prvues, mais elles risquent de passer tout aussi inaperues. Une exposition modeste de photographies anciennes, une table ronde runissant quelques anciens lves, et une crmonie protocolaire sans grande envergure sont au programme. Ces initiatives, bien que louables, ne refltent pas limportance historique et culturelle du Collge Sadiki. Elles ne parviennent pas capturer lessence de ce lieu mythique, ni mobiliser lattention du grand public.Comment en sommes-nous arrivs l ? Comment une institution aussi prestigieuse, qui a form des gnrations de dirigeants, dintellectuels et de figures marquantes de la Tunisie, peut-elle tre ainsi relgue au second plan ? Le Collge Sadiki nest pas un simple lyce. Cest une cole de vie, un symbole de lexcellence ducative et culturelle tunisienne. Ses murs racontent lhistoire de notre pays, depuis les rformes de Khayr ed-Dine Pacha jusqu lindpendance et au-del. Chaque pierre, chaque salle de classe, chaque couloir respire lhistoire et les motions de ceux qui y ont tudi, enseign et rv dun avenir meilleur pour la Tunisie. Cest un lieu qui mrite dtre clbr avec clat, avec la dignit qui sied son hritage.La responsabilit de cette clbration incombe au ministre de lÉducation nationale, en partenariat avec le ministre de la Culture. Le Collge Sadiki est bien plus quun tablissement scolaire : cest un patrimoine culturel et historique. Il est inconcevable que son 150e anniversaire ne soit pas loccasion dune grande manifestation nationale, mettant en lumire son rle dans la formation des lites tunisiennes et son impact sur lvolution de notre socit.Un pays qui ne valorise pas ses institutions ducatives, qui ne clbre pas son pass culturel, se prive dune partie essentielle de son identit. Le Collge Sadiki est un pilier de cette identit. Il a contribu forger lesprit critique, louverture sur le monde et lengagement civique de milliers de Tunisiens. Ignorer son anniversaire, cest ignorer une partie de nous-mmes.Il est encore temps de rectifier le tir. Pourquoi ne pas organiser une srie dvnements culturels, ducatifs et historiques au sein du collge pour lui redonner la place quil mrite ? Pourquoi ne pas impliquer les anciens lves, les enseignants, les historiens et les artistes pour clbrer cet hritage ? Pourquoi ne pas faire du Collge Sadiki un lieu de mmoire et dinspiration pour les gnrations futures ?Le Collge Sadiki est bien plus quun tablissement scolaire. Cest un symbole de rsilience, dexcellence et despoir. À lheure o la Tunisie traverse des dfis multiples, il est essentiel de se rappeler les institutions qui ont contribu btir notre nation. Le 150e anniversaire du Collge Sadiki aurait d tre une occasion de raffirmer notre attachement lducation, la culture et lhistoire. Esprons que cette occasion manque servira de leon pour lavenir, et que nous saurons, collectivement, rendre cette institution la reconnaissance quelle mrite.En hommage ces 150 annes, rendons au Collge Sadiki sa place dans notre mmoire collective. Car clbrer Sadiki, cest clbrer la Tunisie.* Leith LakhouaAncien du collge Sadiki1972-1986