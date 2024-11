L’économie tunisienne ne manque pas d’atouts sectoriels mais reste prisonnière de sa bureaucratie.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/659c4ed373d949.37546079_jnmelifkogpqh.jpg width=100 align=left border=0>

Amine BEN GAMRA (*)



En Tunisie, les gouvernements se suivent, font les mmes promesses de relancer lconomie, mais les problmes persistent et parfois mme saggravent.





...



A rappeler la loi sur la relance conomique vote par lAssemble des reprsentants du peuple le 12 juillet 2021 qui a fait couler beaucoup dencre. Enfin ladite loi a t renvoye aux calendes grecques.



Voil encore un plan ambitieux pour relancer lconomie en 2025 avec un titre accrocheur qui rsonne comme un cri dans un puits : un taux de croissance de 3,2 % pour 2025.



Le pays donne la dsagrable impression de faire du surplace, quatteste une rcession conomique qui dure depuis 2011. Quest-ce qui bloque la machine ?

Et si ctait simplement un problme de pratiques cules dont la bureaucratie nationale ne parvient pas se librer faute de rformes radicales ?

Aujourdhui, lEtat est fortement centralis et pse lourdement sur lensemble de lactivit conomique.



En effet, le ralentissement de l'activit conomique observ en Tunisie pendant ces dernires annes s'explique en partie par la mauvaise gestion au sein de ladministration, des entreprises et tablissements publics tous secteurs confondus.



Notre cher pays devrait entreprendre des rformes structurelles pour une bonne gestion des finances publiques qui pse trs lourd sur la croissance, ce qui contribuerait rduire le cot des emprunts et les besoins de financement de l'Etat.



Les Tunisiens veulent de plus en plus pouvoir compter sur des professionnels comptents qui ils peuvent faire confiance. Mais comment faire lorsque notre cher pays se situait actuellement deuxime parmi les pays arabes, aprs la Syrie, qui a connu le plus de dparts de ses cadres hautement qualifis.



La Tunisie doit redoubler defforts pour soutenir sa croissance.

Linvestissement est le levier pour bouger lconomie. Mais comment faire quand cela est pass dune moyenne de 25 % du PIB entre 2000 et 2011 moins de 10 % aujourdhui suite au manque des financements extrieurs.

Notre cher pays doit sengager davantage auprs de ses partenaires trangers, dont beaucoup restent perplexes quant au niveau de soutien quil conserve.

On na pas le luxe de ngliger le dialogue avec les principaux prteurs et partenaires commerciaux de la Tunisie.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie