Lettre ouverte à l'Ordre des Pharmaciens... A propos du terme مقطوع ...

Cher monsieur le président du CNOPT,



En tant que citoyen se procurant souvent des médicaments en pharmacie, je voudrais attirer votre attention sur un abus constaté chez les préposés dans les pharmacies.



...





Il s'agit de dire au client à propos de tel ou tel médicament ou article manquant (i.e; N _ _ _ _ ol 1000 mg en sachets***): مقطوع, ce qui veut dire "en rupture de stock ", laquelle expression signifie qu'il n'existe pas sur le marché, non seulement dans une pharmacie mais dans toutes les pharmacies du pays.



Alors qu'en réalité, et bien que ce médicament soit bel et bien manquant, le client le trouve en parcourant deux ou trois autres pharmacies. Ceci veut dire qu'il n'est PAS en rupture de stock.



Ainsi, déclarer au client q'un article est مقطوع c'est lui signifier indirectement (de bonne ou de mauvaise fois; à chances égales) qu'il ne devrait pas aller voir dans une autre pharmacie, de rentrer bredouilles, de ne pas assister une personne malade ou, laquelle personne pourrait être en danger (ce qui est une enfreinte à la loi no 66-48 du 3 juin 1966).



Dans des cas pareils, le proposé ne ferait mieux de dire au client آنا ما عنديش ou bien مقطوع عندي آنا?!



Je vous serais gré, monsieur, de faire le nécessaire, de un, pour arrêter cet abus, de deux, pour inciter le fabricant d'un produit manquant à faire preuve de plus de considération pour le citoyen malade.

Veillez agréer, monsieur/madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



*** N _ _ _ _ ol 1000 mg en comprimés n'est pas à la portée de tous les oesophages, c'est pourquoi on a recours à la formule en sachets.



Mohamed Hammar