Projet de la loi de finances 2025 : Déséquilibre budgétaire flagrant et susceptible d’aggravation, l'économie tunisienne pourrait y perdre en résilience.

Amine BEN GAMRA (*)



Les dpenses de lEtat pour lexercice 2025 sont estimes 59,828 milliards de dinars et sont susceptibles dtre rvises la hausse suite au glissement du dinar et dune probable hausse du prix de baril : la majeure partie de ces dpenses seront employes pour le paiement des salaires.





Les recettes de lEtat pour lexercice 2025 sont estimes 50,028 milliards de dinars dont 89% proviennent des recettes fiscales gnres des contribuables et des socits lgales (soit 45,249 milliards de dinars).



La hausse faramineuse de la dette publique, contre laugmentation moindre des ressources engendre un dficit budgtaire de 9,8 milliards de dinars (susceptible daggravation).



Pire, ce dficit budgtaire de 9,8 milliards de dinars sajoute le remboursement des fonds emprunts en principal de lordre de 18,203 milliards de dinars (9,734 milliards de dinars : dette intrieure & 8,469 milliards de dinars : dette extrieure).



Face ce besoin de financement de lordre de 28 milliards de dinars susceptibles dtre rvises la hausse suite au paiement des services de la dette (9,8 milliards de dinars : dficit budgtaire & 18, 203 : remboursement des fonds emprunts en principal), lÉtat tunisien prvoit de recourir massivement lemprunt pour quilibrer ses comptes.



Les emprunts internes, destins tre contracts auprs des investisseurs locaux, devraient reprsenter un montant de 21,872 milliards de dinars. Paralllement, lÉtat compte galement solliciter des crdits extrieurs, hauteur de 6,131 milliards de dinars, auprs dorganismes financiers internationaux ou dautres États.



Ce projet de loi de finances soulve plusieurs questions et enjeux pour lconomie tunisienne. Un dficit budgtaire aussi important pourrait peser sur la stabilit financire du pays et menacer lindpendance financire de notre cher pays.



En effet, la pression fiscale sur les contribuables et les socits lgales devient insupportable, ce qui dcourage linvestissement, diminue le pouvoir dachat du citoyen et incite lvasion fiscale : augmenter les impts, cest augmenter les prix et donc linflation.



Au lieu daugmenter la pression fiscale sur les contribuables, il serait judicieux de cerner la forte croissance de la masse salariale depuis 2011 qui est l'un des facteurs principaux de la dtrioration des quilibres financiers de l'Etat. Le sujet de la rvision des oprations de recrutements et d'intgration au sein de la fonction publique a t voqu plusieurs fois au cours des dix dernires annes, sans qu'aucune avance ne soit annonce dans ce dossier, alors que les difficults auxquelles fait face actuellement le pays ne souffrent pas d'avantages de report et de retard.



Notre cher pays devrait entreprendre des rformes structurelles pour une bonne gestion de la masse salariale qui pse trs lourd sur la finance publique, ce qui contribuerait rduire le cot des emprunts et les besoins de financement de l'Etat.



De plus, le recours massif lemprunt pourrait augmenter le cot de la dette pour lÉtat et limiter les marges de manuvre pour dautres dpenses publiques.



Alors que la Tunisie affiche un double dficit et une dette leve, alors que la croissance est anmique, lemploi stagnant et linflation relativement leve, alors que les perspectives sont soumises des risques de dgradation majeurs lis principalement la fragmentation goconomique grandissante et l'augmentation des mesures restrictives de politiques commerciale et industrielle. Il sera donc essentiel de suivre de prs lvolution de la situation conomique et budgtaire de la Tunisie dans les mois venir. Les dcisions prises dans le cadre de lexcution de ce projet de loi de finances auront des consquences importantes sur les finances publiques et sur le dveloppement conomique du pays.





* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie