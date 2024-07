سيلين ديون تغني "Hymne à l’amour" في افتتاح أولمبياد باريس بعد 4 سنوات من الغياب

"متلازمة الشخص المتصلب"

وغابت سيلين ديون (56 عاماً) عن المسرح منذ عام 2020، عندما أجبرتها جائحة كورونا على تأجيل جولتها إلى عام 2022. وتم تعليق تلك الجولة في نهاية المطاف في أعقاب تشخيص إصابتها بـ"متلازمة الشخص المتصلب"، الذي يسبب تشنجات عضلية.وتسبب المتلازمة في تصلب عضلات سيلين ديون، وزيادة الحساسية للصوت واللمس والمحفزات العاطفية التي يمكن أن تؤدي إلى تشنجات. ودفعت الحالة المغنية الكندية، الفائزة بجائزة "جرامي" عدة مرات، إلى إلغاء جميع مواعيد جولتها لعامي 2023 و2024.ولم تغن سيلين ديون، التي بدأت مسيرتها الغنائية باللغة الفرنسية، على الهواء مباشرة منذ مارس 2020، عندما ظهرت في نيوجيرسي.وفي يونيو الماضي، وخلال العرض الأول للفيلم الوثائقي "أنا سيلين ديون"، قالت المغنية لوكالة "أسوشيتد برس"، إن العودة تتطلب العلاج "جسدياً وعقلياً وعاطفياً وصوتياً".وتم رصد ديون، صاحبة أغنية فيلم "تايتانيك" (My Heart Will Go On)، لأول مرة في باريس، الثلاثاء، مما أثار تكهنات بأنها ستكون جزءاً من الحفل الضخم، الجمعة.وديون ليست فرنسية، ولكنها من مقاطعة كيبيك الكندية، ولغتها الأولى هي الفرنسية، ما جعلها تهيمن على الساحة الفنية في فرنسا وغيرها من الدول الناطقة بالفرنسية بالعشرات من الأغاني الناجحة.وشاركت سيلين ديون أيضاً في افتتاح أولمبياد أتلانتا في عام 1996 بأغنية "The Power of The Dream".وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصة "إكس" قائلاً: "سيلين ديون أيقونة كندية وموهبة لا تصدق، وقد تغلبت على الكثير لتكون هناك الليلة"، مضيفاً: ""سيلين، من الرائع أن نراك تغنين مرة أخرى".كما قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجولت على منصة "إكس": "كم نحن فخورون! سيلين تغني أغنية L'hymne à l'amour لإديث بياف في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس".