ميسي يسجل رقم قياسيا في عدد المشاركات في كوبا أمريكا

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حطم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.



وبهذه المشاركة تفوق ميسي هداف الأرجنتين التاريخي على حارس مرمى الشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون الذي سجل الرقم القياسي في 1953.

وكان ميسي (36 عاما) بدأ مسيرته الدولية بينما كان عمره 20 عاما تقريبا في 2007 وفاز بلقب البطولة في 2021 وهو الأكثر مشاركة على المستوى الدولي بين لاعبي منتخب بلاده أيضا.



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وفي البطولة القارية أحرز ميسي 13 هدفا وأسهم في صنع 17 فرصة تهديف.