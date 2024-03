<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e574bc140e92.91078013_ohpklejmngfiq.jpg width=100 align=left border=0>

Leith Lakhoua



En tant que citoyen tunisien engag et fier de mon pays, je me sens dans l'obligation de rpondre aux attaques injustes et perfides profres l'gard de la Tunisie dans l'mission "Enqute Exclusive" de M6, dirige par Bernard de La Villardire.





Cette mission, prsente comme une enqute journalistique, est en ralit un exemple flagrant de dsinformation et de manipulation. Bernard de La Villardire semble plus intress par la sensationnalisme et les profits que par la recherche de la vrit. Son objectif est clair : ternir l'image de la Tunisie, semer la discorde et propager des mensonges.



L'mission prtend dnoncer des faits sans fournir la moindre preuve tangible. Les accusations portes l'encontre du gouvernement tunisien sont infondes et irresponsables. De plus, le reportage semble tre motiv par des intentions politiques plutt que par un rel souci de journalisme impartial.



Il est galement choquant de constater que l'mission tente de prsenter une minorit d'opposants comme les initiateurs de la rvolution tunisienne, alors que ces individus ne reprsentent qu'une infime partie de la population. C'est une vritable mascarade journalistique.



De plus, les affirmations concernant le prsident Kas Saed sont totalement dnues de contexte et de vrit. Le peuple tunisien a lgitimement lu Kas Saed en tant que prsident, contrairement aux rgimes autoritaires prcdents. Il est donc inacceptable de le comparer des dictateurs comme Ben Ali et Bourguiba.



Par ailleurs, l'mission passe sous silence les avances dmocratiques ralises par la Tunisie, notamment en ce qui concerne la reprsentation des femmes au gouvernement. Il est important de souligner que la Tunisie a t pionnire dans la rgion en nommant la premire femme arabe chef de gouvernement et en incluant une proportion significative de femmes dans son gouvernement.



Enfin, les tentatives de l'mission de dnigrer la Tunisie et son gouvernement ne sont que des stratagmes fallacieux visant dtourner l'attention de l'absence de fondement de leurs accusations.



je demande M6 de rectifier ces erreurs graves et de prsenter une version quilibre et objective de la situation en Tunisie. Le peuple tunisien mrite le respect et la dignit, et nous n'accepterons pas que notre pays soit diffam de cette manire. De plus, je souhaiterais vivement que M6 consacre une enqute dnoncer les atrocits commises par l'arme sioniste, notamment le gnocide palestinien. Dans ce cas, Bernard de La Villardire n'aura pas de mal trouver des tmoignages palestiniens authentiques et sincres, offrant ainsi une perspective claire sur cette tragdie ignore par tant de mdias internationaux.