Est-ce que l'amendement de l'article 411 sur les chèques sans provision va vraiment améliorer les pratiques bancaires en Tunisie ?

Amine BEN GAMRA (*)



Larticle 411 du Code du Commerce dans sa version actuelle dispose qu Est puni dun emprisonnement pour une dure de cinq ans et dune amende gale quarante pour cent du montant du chque ou du reliquat de la provision condition quelle ne soit pas infrieure vingt pour cent du montant du chque ou du reliquat de la provision, celui qui a soit mis un chque sans provision pralable et disponible ou dont la provision est infrieure au montant du chque, soit retir aprs lmission du chque tout ou une partie de la provision, soit fait opposition auprs du tir de le payer en dehors des cas prvus larticle 374 du prsent code du Commerce .





Le changement le plus important suite lamendement de l'article 411 consistera en lannulation de la peine de prison dans ce genre daffaire et son remplacement par une amende, tout en offrant de meilleures garanties pour que les plaignants soient pays.

Mais combien de familles ruines cause de ce flau ? Combien de mauvais payeurs croupissent en prison pour des chques de garantie encaisss avant lheure ? Des milliers, comme lavancent certains ?



En se basant sur les derniers chiffres avancs par la ministre de la Justice, leur nombre rel ne dpasse pas les 427 prisonniers, dont 238 condamns et 189 en tat darrestation. Elle a ajout loccasion que les crimes des chques sans provision ne reprsentent que 1,5 % de lensemble des affaires en instance devant les tribunaux, dont le nombre total slve plus de 200 mille affaires.



Par ailleurs la peine de prison dans ce genre daffaire a t pratiqu par de nombreux pays dvelopps :

En France, toute personne qui se rend volontairement insolvable aprs lmission dun chque sans provision ou continue dmettre des chques malgr une interdiction bancaire se rend coupable dun dlit. La peine encourue est de 375.000 damende et cinq ans de prison (articles L .163-2 et L.163-7 du Code montaire et financier).

Au Canada, on assimile lmission dun chque sans provision de lescroquerie et la sanction peut monter jusqu dix ans de prison (article 362 du code criminel).

En Belgique, dans larticle 509bis du code pnal, on sanctionne lmetteur du chque sans provision d'un mois deux ans et d'une amende allant 3.000 .

Aux États-Unis, les lois varient dun État un autre, mais la peine de prison existe bel et bien puisquil sagit dune escroquerie, assimile carrment un crime fdral dans certains cas.

Idem au Royaume-Uni qui prvoit des sanctions pnales, selon la Section 1 du Fraud Act 2006.



Selon un communiqu de la Prsidence de la Rpublique, ce projet de loi vise renforcer la responsabilit bancaire, lutilisation des moyens de paiement lectroniques alternatifs et lamlioration des pratiques bancaires dans lobjectif les normes de la scurit de paiement par chque et la mise en place de la justice sociale et le dveloppement conomique.



Mais la question qui se pose : Est-ce que l'amendement de l'article 411 sur les chques sans provision va vraiment atteindre les objectifs promus en labsence des socits dinformation financire et avec le nombre lev des crances carbonises en Tunisie.

Dj en 2011 les crances douteuses reprsentaient lpoque 20-24 % du PIB ce qui faisait du systme bancaire parmi les plus cribls de prts non-performants au monde. La situation a empir depuis.

Cela sans oublier les retards significatifs dans la rvision de certains codes juridiques et la digitalisation des procdures lies aux chques.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie