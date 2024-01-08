شراء سيارة في تونس...

مرتجى محجوب



تقريبا من أغلى دول العالم في أسعار السيارات نتيجة الاداءات القياسية الموظفة عليها و اذا أضفنا تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية ، يصبح شراء سيارة جديدة أو مستعملة في تونس أمرا صعب المنال بل يكبد صاحبه خسائر و تضحيات على مدى سنوات طوال عجاف من أجل الخلاص الكلي لأقساط القرض على حساب مصاريف عائلية أخرى ارتفعت بدورها نتيجة التضخم المتصاعد.





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في نفس السياق و في إطار شفافية مداخيل و موارد الدولة المالية ، أطلب من السيدة وزيرة المالية أن تنيرنا بالحجم السنوي لمداخيل الاداءات الموظفة على السيارات الجديدة حتى يكون الجميع على بينة من الأمر و لا نظلم أحدا .



و الله كنا سنتفهم سياسة الاداءات المجحفة لو كان لنا صناعة محلية للسيارات نريد حمايتها من المنافسة الخارجية لكن أن نقسم ظهر المواطن التونسي و خصوصا الفئات المتوسطة منه فذلك أمر غير معقول و لا مقبول ،



ثم و في باب الحلول فلتوظف مثلا اداءات أرفع على السيارات الفخمة التي تنتشر في تونس بشكل كبير في مقابل إعفاء السيارات الأخرى و التي لا يتجاوز سعرها في بعض الأقطار 5 مرات الأجر الأدنى المضمون !



مع الإشارة أخيرا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة في تونس قد أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة التي أخذت بدورها نفس النهج التصاعدي الكبير .



كل هذا و لم نأخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة بالمحروقات و تأمين السيارة و اداءات الجولان على طرقات معطبة و الحوادث الواردة في كل لحظة لا قدر الله ...



أما ما يسمى بالسيارات الشعبية فصفوف طويلة تدوم بالسنوات و عرض مفقود في غالب الأحيان و جودة و حماية تطرحان أكثر من سؤال ...



بالنسبة لي ،" و الله كان نرجعوا للبغل و الكريطة سيكون أحسن و أفضل للجميع ".