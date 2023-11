Candidature d'Olfa HAMDI à l'élection présidentielle

Tarak KLAA









Elle avait fait un bref passage à Tunisair , environ 6 semaines , en 2021 , mais elle a vite déchanté à cause de l’entrave faite à son action par les syndicats , qui étaient même allés jusqu’à occuper une salle à partir de laquelle tous les vols étaient suivis et gérés , avec un risque de provoquer un incident grave , qui aurait pû mettre en danger les passagers alors en vol dans les avions de la compagnie.Elle leur avait alors tenu tête avec beaucoup de courage.J’ai également crû comprendre qu’elle est bardée de diplômes.Olfa Hamdi , je vous souhaite bonne chance , et n’oubliez pas si vous êtes élue , de mettre en place le plus rapidement possible , un réseau de liaisons long-courriers entre la Tunisie et l’Amérique ainsi que l’Asie , moyennant l’achat ou l’affrètement de 4 ou 5 gros-porteurs de seconde main , et il y en a en parfait état et qui coûteront une somme dérisoire , au regard des bénéfices potentiels qu’ils pourront générer.D’AILLEURS ACTUELLEMENT la compagnie taïwanaise EVA AIR est entrain de retirer des Boeing 777-300 , qui quelque soit leur âge sont encore des avions récents , d’autant plus que la réputation de cette compagnie est au TOP.Tunisair devrait se jeter dessus et saisir cette occasion.15 à 20 rotations hebdomadaires , dans un premier temps , constituraient un bon début.Tant que la Tunisie n’aura pas de liaisons avec des pays comme les USA , le Japon , la Chine , y compris Hong Kong , Singapour , la Corée du Sud les Philippines , ou le VietNam , la Thaïlande , l’Afrique du Sud ,etc.. , elle continuera à être ralentie dans son développement , parce que réduite à une simple banlieue de l’Europe , qui par ailleurs nous tourne de plus en plus le dos.Il est grand temps que notre pays à travers sa ou ses compagnies aériennes , soit plus visible , et plus lisible , dans le Monde Entier , et d’ouvrir de nouveaux horizons à nos compatriotes , touristes ou hommes et femmes d’affaires , et aussi d’exploiter PLEINEMENT notre potentiel touristique et commercial vis-àvis de ces nouvelles destinations.Notre pays a les atouts nécessaires pour exploiter avec succès de telles liaisons , à commencer par l’énorme potentiel touristique , sa capacité hôtelière plus que conséquente , et sa position dans le peloton de tête des pays d’Afrique les plus touristiques , et aussi pour son commerce extérieur , qui cette année avoisinera les 140 milliards de dinars , soit 140 000 milliards de millimes , faisant de notre pays l’un des plus en pointe an Afrique en valeur absolue , et aussi et surtout , par tête d’habitant.