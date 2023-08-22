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البنتاغون يمتنع عن التعليق بشأن إطلاع ماسك على معلومات سرية بعد أنباء عن تعاطيه المخدرات

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 23:01 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - امتنع البنتاغون عن التعليق بشأن التعامل مع رجل الأعمال إيلون ماسك، وخصوصا منحه إمكانية الاطلاع على معلومات سرية، على خلفية أنباء عن تعاطيه المخدرات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين، يوم الثلاثاء: "لاعتبارات حماية الحياة الشخصية لا يمكننا التعليق على منح الاطلاع على المواد لأشخاص محددين".

...

وطلب من الصحفيين التوجه بالأسئلة بهذا الصدد إلى شركة ماسك.

وجاء ذلك في معرض رده على أسئلة بشأن التقرير الأخير لمجلة "ذي نيويوركر" الذي تحدث عن تعامل البنتاغون مع إيلون ماسك بشأن بعض المسائل، وخصوصا شبكة "ستارلينك" للاتصال، على اعتبار أنه مؤسس ورئيس شركة "سبيس إكس" التكنولوجية، والذي ورد فيه أن إيلون ماسك يتعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة، وخصوصا مادة الكيتامين.


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