حركة تونس إلى الأمام "تدين الدعوة إلى تجميد وحل الاتحاد العام التونسي للشغل"

أدانت حركة تونس إلى الأمام، اليوم السبت، "الدّعوة إلى تجميد وحلّ الاتّحاد العام التونسي للشغل واعتباره اتّحاد الخراب"، منددة باعتماد "العنف اللّفظي وهتك الأعراض والمسّ من الذّوات".

وكانت مجموعة من الأشخاص تجمعوا أول أمس الخميس أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة ورفعوا شعارات مناهضة للاتحاد ولقياداته، مطالبين بحله وتجميده.

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام المساندة لـ"مسار 25 جويلية"، في بيان نشرته على منصة "فايسبوك"، أنه "في ظلّ ما اتُّخذ من إجراءات اجتماعية لرفع المظالم عن فئات ظلّت لمدّة طويلة محرومة من حقّها في الشّغل القار أدّى إلى بوادر توتّر في العلاقة بين ممثّلي أطراف الإنتاج".

