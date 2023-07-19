الجزائر: حادث مرور مروّع يودي بحياة 34 شخصا

وكالات -

لقي 34 شخصا مصرعهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرين، في حادث مرور مروع إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين بتمنراست.



وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04سا15د من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.





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وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

