Babnet

الجزائر: حادث مرور مروّع يودي بحياة 34 شخصا

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 08:12 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات -
لقي 34 شخصا مصرعهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرين، في حادث مرور مروع إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين بتمنراست.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04سا15د من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

...

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270107


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 جويلية 2023 | 1 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:15
12:33
05:15
03:28
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-31
40°-30
40°-29
43°-30
44°-30
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*