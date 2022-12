Tunisie: moins de réserves en devises, c’est plus de risques de dépréciation du dinar

Amine BEN GAMRA (*)



Il nest un secret pour personne que la Tunisie se trouve dans une situation financire trs dgrade. Les diffrentes pnuries dont souffre le pays montrent, entre autres, que la Tunisie essaye de limiter ses importations afin dallger la pression sur les rserves de devises, qui fondent comme neige au soleil. A noter que selon les derniers chiffres de la Banque centrale de Tunisie, elles ne couvrent aujourdhui que 94 jours dimportations, soit leur plus bas niveau depuis juillet 2019.



Pire encore, lapproche du rglement des chances des crdits qua contract la Tunisie avec les bailleurs de fonds et le report par le Fonds montaire international (FMI) dbut janvier au plus tt dun accord dfinitif sur un nouveau prt de 2 milliards de dollars, vont mettre sec les rserves de devises dtenues par la BCT.

Ces nouvelles sont inquitantes et la Tunisie ne doit pas rester les bras croiss, en implorant dieu pour que rien ne vienne perturber le statu quo sociopolitique actuel

La Banque centrale doit agir rapidement et commencer par se prononcer au sujet de ces projections trs inquitantes. Elle peut nuancer, dmentir, ou simplement dire aux Tunisiens son plan de match plan A, plan B ou mme plan C.

En effet, moins de rserves en devises, cest plus de risques de dprciation du dinar.

Un dinar plus faible profite aux consommateurs europens, qui achtent le poisson, lhuile dolive, les agrumes, des sjours touristiques des prix drisoires. Ce qui appauvrit les producteurs et les travailleurs tunisiens, et rduit la demande locale.

Dvaluer le dinar cest rendre les produits imports plus chers, par rapport aux capacits des mnages et finir par gnrer les pnuries et les spculations. Cest aussi une faon de pnaliser linvestissement des entreprises qui ne peuvent plus renouveler leurs quipements imports pour rester dans la comptition.

La BCT doit sortir de son mutisme; elle est cense dfendre le dinar et donc le pouvoir dachat de douze millions de consommateurs. Son mutisme ajoute de lincertitude et empirerait la situation



Dfendre le dinar, cest dfendre le pouvoir dachat du Tunisien. En ces temps de disette, cest bien le pouvoir dachat quon veut en Tunisie. Dfendre le dinar, cest aussi protger la valeur des actifs tunisiens (entreprises, actions, patrimoine), pour ne pas les brader sur les marchs internationaux, des fonds vautours et des multinationales assoiffes de gains faciles.





* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie