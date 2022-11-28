الجماهير القطرية ترد على ألمانيا بصور مسعود أوزيل

وكالات - ردّت الجماهير القطرية المتواجدة في ملعب “البيت” على لاعبي منتخب ألمانيا، خلال مباراتهم ضد إسبانيا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.





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وكان لاعبي المنتخب الألماني قد أثاروا الجدل في مباراة الجولة الأولى أمام اليابان في المباراة التي هزمت فيها الماكينات الألمانية، بوضع أيديهم على أفواههم، اعتراضًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع الشارات الملونة في مونديال قطر.وقام عدد من الجماهير القطرية في ملعب “البيت” برفع صور للنجم الألماني مسعود أوزيل، وقاموا بوضع أيديهم على فمهم أيضًا.وكان مسعود أوزيل، قد واجه انتقادات قوية من قبل الاتحاد ووسائل الإعلام الألمانية، لقيام نجم آرسنال السابقة بمساندة مسلمي الإيجور في الصين وما يتعرضون له من تمييز وسط صمت دولي.يُذكر أن المنتخب الألماني قد سقط في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، ليتلقى هزيمة ثانية على التوالي في المونديال بعد مباراته الأخيرة في مونديال 2018 روسيا في سابقة تاريخية.