مونديال قطر و نفاق الغرب

بقلم الأستاذ بولبابه سالم (*)





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تتواصل الحملة الاعلامية في بعض الدوائر الغربية ضد استضافة قطر لكأس العالم .. انطلقت الحملة من بعض الصحف الفرنسية و البريطانية منذ اشهر و ازدادت ضراوة في الاسابيع الأخيرة .انها تذكر بخطاب الاستشراق و التشكيك في جدارة هذه الدولة رغم انها فازت بأحقية تنظيم كأس العالم بناء على ملف تقني استجابت فيه للشروط المطلوبة .لم تكن شعارات حقوق العمال و حقوق المثليين و الحريات الفردية سوى الأكمة التي تخفي عقلية استعمارية و استعلائية و تكبر على بلد عربي مسلم صغير استطاع ان يحقق قفزة نوعية في بناء التقدم و سطر ملحمة رائعة خلال عشر سنوات .. نعم لقد انجزت قطر خلال عشر سنوات ما أنجزته فرنسا خلال مائة و خمسون عاما ، و انفقت ما يفوق 200 مليار دولار لتشييد ملاعب كبيرة بمواصفات عالمية (مكيفة) و شبكة طرقات تختصر المسافات و فنادق فخمة و توسعة لمطار الدوحة حتى اصبح في ابهى حلة ... حتى الحدائق العمومية وقع تكييفها اضافة الى تطوير شبكة الاتصالات ..اضافة الى وصول ثلاثة فنادق عائمة الى ميناء الدوحة .لقد أشاد رئيس الفيفا جيوفاني انفانتينو في مؤتمر صحفي يوم السبت 19 نوفمبر و قبل يوم واحد من انطلاق المونديال بقطر و اعتبر ان مونديال2022 سيكون الأفضل منذ انطلاق التظاهرة الأكبر في العالم ، كما رد على بعض الاصوات الغربية و دعاها الى التواضع و عدم القاء الدروس لأنها مارست العسف طيلة قرون طويلة و ان حقوق العمال في قطر افضل من وضعية المهاجرين في الدول الاوروبية ، و دافع عن منع تناول الخمور خلال المباريات قائلا ان عدم تناولها خلال ثلاث ساعات لن يهدد حياة من يلتزم بذلك و هناك اماكن لشربها .الحقيقة ان قطر قدمت نموذجا مشرفا في ضرورة احترام ثقافة و دين البلد المضيف ، و من الأخلاق على الزوار و الضيوف احترام خصوصيات البلد المنظم ... لذلك قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قبل اسبوع ان العالم سيكتشف ثقافة جديدة خلال كأس العالم بقطر و دعا الى احترام خصوصيات هذا البلد ، و من المعلوم ان صحيفة الغادرين البريطانية ما انفكت تهاجم قطر لاستضافتها كاس العالم .هذه الدوائر الغربية تمارس النفاق في ابهى تجلياته فهي ترحب بالاستثمارات القطرية والخليجية في اوروبا حيث تشتري الفرق الكبرى و تشيد الملاعب و تضخ مئات المليارات في الانتدابات ،،لكن استثمار هذه الأموال في موطنها يصبح مدانا و تثار حوله الشبهات و الحملات الاعلامية .و حتى نكون منصفين فإن فوز قطر بتنظيم كأس العالم كان تحديا كبيرا امام هذه الدولة الخليجية و التي عاشت اعواما من الحصار من ذوي القربى لكنها كسبت الرهان قبل ان ينطلق المونديال ، كما حظيت بدعم القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا .نجاح قطر المنتظر في استضافة المونديال سيكون ردا راقيا على المشككين و سيكتشف العالم ان دولة عربية مسلمة صغيرة بمساحتها و كبيرة بطموحاتها استطاعت منافسة الدول الكبرى و وضعت سقفا عاليا لمنظمي هذه التظاهرة في المستقبل .* كاتب و محلل سياسي