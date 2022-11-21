كأس العالم قطر 2022.. منتخب بلاد الغال يتعادل مع نظيره الأمريكي بهدف لمثله

تعادل المنتخبان الأمريكي ومنتخب بلاد الغال بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب أحمد بن علي لحساب منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وافتتح تيموثي وياه التسجيل للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة 36، قبل أن يدرك غاريث بيل التعادل لصالح منتخب بلاد الغال في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.





وبهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ليحتلا المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بثلاث نقاط، فيما حل منتخب إيران أخيرا بدون نقاط بعد أن حقق المنتخب الإنجليزي الفوز 6 / 2 على نظيره الإيراني في وقت سابق من اليوم ضمن ذات المجموعة.



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ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي في الجولة الثانية على ملعب البيت يوم 25 نوفمبر الجاري، فيما يلعب منتخب ويلز مع منتخب إيران في اليوم ذاته على استاد أحمد بن علي.



وبهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ليحتلا المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بثلاث نقاط، فيما حل منتخب إيران أخيرا بدون نقاط بعد أن حقق المنتخب الإنجليزي الفوز 6 / 2 على نظيره الإيراني في وقت سابق من اليوم ضمن ذات المجموعة.ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي في الجولة الثانية على ملعب البيت يوم 25 نوفمبر الجاري، فيما يلعب منتخب ويلز مع منتخب إيران في اليوم ذاته على استاد أحمد بن علي.