Prêt du FMI : bouffée d'oxygène à un pays déjà très endetté

Amine BEN GAMRA





..



.

.. ...

Les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus , récemment, à un accord en vertu duquel un prêt d'environ 1,9 milliard de dollars sera accordé à la Tunisie sur une période de 4 ans. Ce nouveau prêt pourrait aider à dresser momentanément la pression sur les finances publiques, il permet surtout de défendre efficacement la valeur du dinar, sous pression, en raison des importations massives de denrées alimentaires, d’énergie et du déficit commercial structurel. Mais il ne constituera pas pour autant une solution miracle pour la sortie de la crise et la relance économique.La détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières pèsent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant aux faiblesses structurelles sous-jacentes dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des cours internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie.Le pays est au fond du trou. Dans une telle situation, la première chose à faire est d’arrêter de creuser. Or, en Tunisie, au lieu de réfléchir à comment en sortir, nous creusons plus vite.Notre pays a déjà montré, par la passé,qu’il était capable de passer d’une situation de crise larvée à une autre propice au développement: ce fut le cas au lendemain de l’indépendance en 1956, avec le plan d’ajustement structurel convenu avec le FMI en 1986 et qui s’est rapidement traduit par une reprise de la croissance économique allant de 5 à 7 % au cours des années 1990-2010.Bien en tendu, il a fallu pour cela un Etat fort, une stabilité politique à toute épreuve et une grande discipline financière.Pourquoi serions-nous aujourd’hui incapables de réitiérer cette experience? Le gouvernement actuel est-il moins compétent et moins audacieux dans ses decisions?* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie