Les deux tiers des Tunisiens ne possèdent pas de compte en banque : de quelle économie parle-t-on ?

Lorsquon voque la question de linclusion financire, lon met foncirement laccent sur le besoin pressant de faciliter laccs aux prestations financires. Linclusion financire reste trs faible en Tunisie, En effet, deux tiers des Tunisiens ne disposent pas dun compte bancaire et le tiers des Tunisiens disposant dun compte bancaire lutilisent principalement pour retirer leurs salaires mensuels, 9% de cette catgorie sont des personnes actives tandis que le reste neffectue que trois oprations par mois.Laccs un compte bancaire reste un obstacle pour une large frange de la population. Certaines lgislations comme la loi sur lconomie sociale et solidaire et la loi sur linvestissement participatif, qui taient supposes apporter une rponse cette problmatique, sont restes lettre morte.Pire, lenvironnement des affaires en Tunisie est domin par les micros, petites et moyennes entreprises et ce, hauteur de 98% des entreprises mais 85% des transactions se font en en espce selon les dernires donnes officielles.Une conomie que se nourrit du cash sans aucune trace des oprations et surtout loin des yeux du contrle fiscal et labri de tout paiement dimpt. Un manque gagner terrible pour un Etat qui sendette pour payer ses fonctionnaires alors que lvasion et la fraude fiscale sont chaque coin de rue.Il est essentiel de nettoyer l'norme quantit d'argent informel qui se lave autour de la Tunisie pour relancer l'conomie et affaiblir les rseaux criminels qui ont prospr aprs l'effondrement de l'autorit de l'État. La propagation des activits de type mafieux est une menace croissante en Tunisie et les tentatives des hauts fonctionnaires de confondre les manifestations authentiques et les activits criminelles sont fallacieuses. La Tunisie doit matriser le secteur informel et veiller ce que l'État ne perde pas environ les deux tiers des prlvements qui lui sont dus par ses citoyens.Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie