Réévaluation des actifs corporels : solution pour renforcer les capitaux propres des sociétés et atténuer les effets de l’inflation

..





Frquence des rvaluations:

Techniques dvaluation

La norme comptable (NC) 05 (nouveau) a introduit le modle de rvaluation comme une alternative au modle du cot prvu par lancienne norme. En effet, aprs sa comptabilisation en tant quactif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut tre value de manire fiable doit tre value son montant rvalu, savoir sa juste valeur la date de la rvaluation, diminue du cumul des amortissements ultrieurs et du cumul de pertes de valeur ultrieures.La rvaluation est constat en Capitaux propres sous lintitul "Écart de rvaluation".Lobjectif tant double:Renforcer les capitaux propres des socits, et attnuer les effets nfastes de linflation qui progresse un rythme proccupant en Tunisie;Et plus essentiellement, fournir une information financire pertinente travers des tats financiers fiables ayant une valeur prdictive et aidant la prise de dcision.La frquence des rvaluations dpend des variations de la juste valeur des immobilisations corporelles rvaluer.Lorsque la juste valeur d'un actif rvalu diffre significativement de sa valeur comptable, une nouvelle rvaluation est ncessaire.Certaines immobilisations corporelles peuvent connatre des variations importantes et volatiles de leur juste valeur, ncessitant une rvaluation annuelle. D'aussi frquentes rvaluations ne sont pas ncessaires pour les immobilisations corporelles qui enregistrent des variations ngligeables de leur juste valeur.Au contraire, il peut n'tre ncessaire de rvaluer l'immobilisation corporelle que tous les trois ou cinq ansTrois approche sont envisage pour lvaluation de la juste valeur d'un actif:Lapproche par le march fonde sur lutilisation de prix de transactions de march rcentes. Cette catgorie rassemble entre autres les techniques base de multiples ;Lapproche par les cots fonde sur le calcul du cot de remplacement dun actif par un autre apportant les mmes services ;Lapproche par le rsultat qui consiste essentiellement en la conversion dune srie de flux futurs de trsorerie en une valeur actualise unique (DCF)* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie