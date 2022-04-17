الديمقراطية التونسية المزيفة

كيف هو الوضع السياسي الحالي في تونس؟

نحن نعيش اليوم في أزمة سياسة وديمقراطية حقيقية. لقد تفاقم هذا الوضع وأصبح كارثيًا على البلد بأسره والسياسيون لا يسألون لماذا وصلنا إلى هذه النقطة وكيف نحل هذه العواقب. أين نحول التغييرات التي طال انتظارها من قبل المواطنين؟ نحن في خضم أزمة سياسية أصبحت واضحة. أزمة متعددة الألوان ، أزمة أحزاب ، عجز الدولة ، فشل مؤسساتي وهيمنة الفساد. أزمة صحية لا مثيل لها.هذه الأزمة الحالية هي في الواقع استجواب للنظام الحالي ككل. كل مواطن يدرك خطورة الوضع الراهن في البلاد لكنه عاجز أمام من يحكم البلاد والأطراف التي تهيمن على الحياة ككل. البؤس وعدم المساواة لا يؤديان إلى السلام. مرة أخرىالشعبوية هي المرحلة الأولى من ديكتاتورية جديدة. كما ستزداد قوة وستكون جزءًا من تراجع العولمة الذي سيشتد بعد الآثار غير المرغوب فيها لوباء فيروس كورونا. يخلط بعض الناس بين الشعبوية والديمقراطية. الديمقراطية دعوة للشعب كله دون تمييز من أي نوع. تقوم الشعبوية بنفس الجاذبية مع اختلاف معين يتجلى بشكل خاص في طريقة الحكم. يتصرف هذان المتغيران السياسيان بشكل مختلف في البلدان النامية مثل تونس بسبب هشاشة هياكل الدولة وحياد السياسيين.منذ سقوط نظام بن علي ، بدأ الشعب التونسي في التعود على أسلوب حياة جديد يتسم أساسًا بإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة اليومية والحرية المقبولة نسبيًا. يعتبر التحول الديمقراطي من أهم التحديات التي تمر بها تونس. طريقة جديدة للحياة مطبقة بشكل جيد وترسيخ في البلدان المتقدمة. هذه الولادة الجديدة ليست قادرة بعد على التطور بشكل صحيح على أساس أكثر واقعية ومقبولة للسكان في مختلف فئاتهم. يبدو ، في الوقت الحالي ، أنه سابق لأوانه فيما يتعلق بالعقلية المدنية والموضوعية. تنبع هذه الحقيقة من عدة عوامل وظروف داخلية وغير متجانسة.أسباب هذا الإعاقة متعددة بشكل مباشر وغير مباشر ، وبالإضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى تأثير الناقل الاجتماعي ككل وخاصة نوع الشخصية التونسية الموروثة عبر العصور. هذا لا يعني أن الفرد التونسي غير لائق لتبني هذا النظام الجديد ، ولكن على العكس من ذلك ، يمكنه التكيف معه إذا تم توفير الظروف اللازمة بشكل جيد. قبل معظم المواطنين عن غير قصد هذا النموذج الجديد للحياة بوعي ودون وعي ولم يُجبروا على قبوله بالقوة كما كان يحدث في أيام الديكتاتورية عندما كان كل شيء تقريبًا يتم من قبل وتحت القيادة من الأعلى.يزعم البعض أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح أبدًا في الدول العربية الإسلامية بزعم أن الدين هو عقبة أمام التطور الديمقراطي. كما يؤكد عالم السياسة داهل "أعتقد أن الديمقراطية يمكن اختراعها بشكل مستقل وإعادة اختراعها أينما كانت". من هذه الفكرة يمكننا أن نستنتج أن الديمقراطية هي ثمرة الظروف والظروف المواتية أو أنها ليست معادلة مع العديد من الغرباء أو أن الديمقراطية ليست نوعًا واحدًا لأن كل مجتمع له خصائصه الخاصة. من هذا الاستنتاج يمكننا أن نقول إن تونس لديها ديمقراطيتها الخاصة أو ديمقراطية تونسية.ما يمكن أن نتعلمه من هذا البيان هو أنه لا يمكن النظر إلى الديمقراطية على أنها وصفة أحادية جاهزة لجميع الشعوب والمجتمعات والدول. لكل مجتمع خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحدد نوع الديمقراطية التي يجب أن تتبناها الدولة. لكن كل هذا لا يمكن أن ينجح إلا في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة أو بخلاف ذلك لكي تنجح الديمقراطية ، فمن الضروري أولاً القضاء على التفاوتات الاجتماعية والقضاء على الفقر. شرطان ضروريان لبقاء مجتمع ديمقراطي مزدهر.إن المفكرين الكذبة من كل الأنواع يقصفوننا كل يوم بلغة عادية. اللغة التي تشبه إلى حد كبير طبق الكافتيجي المزيف. السياسيون الزائفون والمثقفون الزائفون من خلال البث التلفزيوني يقدمون لنا أفكارًا ، ليل نهار ، بلغة غير مفهومة. لغة نذل. جملة باللغة العربية مزينة ببضع كلمات بالفرنسية أو متعددة الألوان.في رأيي ، تنبع كل شرور مجتمعاتنا أساسًا من حقيقتين: الأول هو أن جزءًا كبيرًا من النخبة التونسية بعيد عن الجماهير ومن ثم تأثير القادة السياسيين الزائفين.يمارس السياسيون اليوم نوعًا من الديمقراطية مع ممثلين زائفين للمواطنين ؛ باستثناء أقلية. عندما يريدون فرض فكرة ، فإنهم يخترعون كلمات للتأثير على الناس. إنهم أبطال متخفون. إجمالا هم أحزاب بلا عقيدة وعقيدة. إنهم يبحثون فقط عن فرص قصيرة الأجل وأحيانًا متوسطة الأجل مع الاعتماد على الحمقى. غالبية هذه الأحزاب تقدم نفسها على أنها الضامن لخلق الثروة ورفاهية المواطن مع التأكيد على أنها موجودة للقضاء على الفقر والبؤس. إنهم يبشرون بالديمقراطية المصطنعة ؛ ديمقراطية غير عملية وغير قابلة للتطبيق.هذا التفرد للثورة التونسية ونظامها الاجتماعي والسياسي الجديد فريد من نوعه. الدمقرطة في بلد عربي مسلم لم يسمع به أحد. كانت تونس استثناء إلى حد ما. هذه الحقيقة الجديدة هي في الواقع ثمرة تفاهم بين التيارات السياسية القوية التي جعلت نوعًا من السيطرة على التقدم الجيد ومستقبل هذا البلد. لقد كانت تسوية تاريخية كانت مهمة للغاية من أجل الأداء السليم للمؤسسات من جميع الأنواع وكذلك للحياة الاجتماعية في عظمتها. نوع من معاهدة السلام المؤقتة.هل تستطيع هذه الديمقراطية التونسية أن تصمد أمام هراوات الظروف الاقتصادية السيئة بجميع أنواعها وكيف يمكن أن تتعايش مع الشباب العاطلين عن العمل من جميع الأعمار والمستويات؟ هل يمكن أن تصمد في وجه مؤامرات بعض المرتزقة الذين يدفعون رواتبهم من دول معينة؟ماذا تتوقع من نظام ديمقراطي جديد تمامًا تقوده وتقوده أحزاب سياسية بدون مبادئ أو بوصلات وبرامج بمعناها الواسع. يأتي الخطر الحقيقي والمباشر الذي ينتظر هذه الديمقراطية الجديدة الوليدة إلى حد كبير من هؤلاء السياسيين الزائفين الذين يسعون فقط لتحقيق مصالحهم على المدى القصير وعلى الفور أيضًا. السياسيون الأميون والناشئون وحتى الفاسدون. أمة ديمقراطية جديدة يحكمها سياسيون مبتدئون وانتهازيون هي في الواقع مجرد اندفاع متهور ، وعواقبه معروفة مسبقًا. البؤس والفقر والصراع. مستقبل البلد إذا استمر على هذا النحو ، فلن تكون النهاية سوى الإفلاس المطلق للنظام بأكمله ومن هناك يتوقع الأسوأ. السياسيون الكاذبون والأحزاب السياسية موجودون فقط لجعل الشعبوية والظهور. وعود وناطحات سحاب. كاذبة ممثلين عن الناس ، ومنهم من لا يضاهيه في الغطرسة. باسم هذه الديمقراطية الشابة الناشئة في تونس ، نجد بعض هؤلاء الشعبويين يتصرفون مثل الباشوات. بالنسبة لهم كل شيء مثالي أو حتى مثالي.على الرغم من أن النظام السياسي الحالي لم يتم التشكيك فيه بعمق بعد ، إلا أن مصير الديمقراطية الوليدة في تونس أصبح محسوسًا أكثر فأكثر. كما أن الوضع السياسي الحالي هو حقًا مرحلة متأصلة في ترسيخ الإنجازات وتأسيس وترسيخ هذه الديمقراطية الفتية التي هي في مرحلة الانتقال الديمقراطي ، أي ديمقراطية غير مكتملة لأنها لا تصل إلى المستوى المناسب من الثقافة السياسية. . غالبية التونسيين غاضبون وخاصة ضد بعض السياسيين والرجال المؤثرين في البلاد من خلال اتهامهم بالمسؤولية عن الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد. لذلك يجب ألا ننسى أن المأزق السياسي الحالي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم الثقة الذي من شأنه أن يقوض هذه الديمقراطية الهشة.لا تزال تونس بعيدة عن ديمقراطية الدول المتقدمة مثل ألمانيا أو السويد. لذا لا ينبغي أن نراهن كثيرًا على المرحلة الحالية ، بل على العكس من ذلك ، يجب على التونسيين أيضًا التحلي بالصبر وبالضرورة. من الضروري وقبل كل شيء التركيز على الحفاظ على السلم الأهلي وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين. من ناحية أخرى ، وقف غالبية الناخبين التونسيين في وجه السياسيين السابقين ، ولهذا السبب ، قدموا أصواتهم لقيس سعيد الذي يعتبر مناهضًا للنظام. من المؤكد أنهم يبحثون عن تغيير عميق من خلال التخلص من المسؤولين عن ذلك الوقتإن سياسة الشعبوية التي تنتهجها بعض الأحزاب ، وخاصة أولئك الذين يدعمون قيس سعيد ، ليست في الواقع تشكيكًا في الديمقراطية الحالية ، ولكن على العكس من ذلك ، تسعى هذه الأحزاب المذكورة إلى جعلها حقيقة على طريقتها الخاصة ووفقًا لمتطلباتها المباشرة بشكل أساسي. الإهتمامات. يمكن تصنيف هذه الشعبوية التونسية على أنها شعبوية يسارية. إنه يؤثر بشكل أساسي على التفاوتات الاجتماعية ، ولكن دون تجسيد حقيقي. يدعي الممثلون أنهم الممثلون الحصريون للشعب.قد تكون علينا ثورة اجتماعية. النظام التمثيلي ، البرلمان ، موضع تساؤل. يتم تحدي النظام بأكمله. المواطن التونسي في ثورة مستمرة خاصة وأن ظروف الحياة الضرورية لم تعد موجودة. إن الشعبوية تنخر في الديمقراطية الوليدة الحالية. ينتشر السخط المستمر ويفسح المجال في جميع مجالات الحياة. أصبح التشاؤم وعدم الثقة الجانب المهيمن في الحياة الاجتماعية للمواطن. في كل مكان الاستياء ورفض الآخر. تتطور الأنانية المتزايدة وتنتشر الإقليمية غير المسبوقة خاصة بين الشباب. البطالة والانتهازية عاملان أساسيان يؤججان هذا النوع من الثورات.لكي تتقدم تونس وتؤسس ديمقراطية حقيقية على النمط الأوروبي ، سيكون من الضروري الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحقيق توقعاتهم وقدرتهم الشرائية بالإضافة إلى خلق الثروة والقضاء على البطالة.ينشط انعدام الأمن الاقتصادي المتصاعد حاليًا قوى مناهضة للنظام.الشعبوية الحالية التي اتخذت موقفًا معينًا وخاصة مع مناهضة النظام كانت في الأساس ثمرة استياء عميق ضد الأحزاب الزائفة والمبتدئين وأيضًا ظهور موجة جديدة من الشباب الذين يطالبون باستمرار بحياة أفضل مدركين. أن الكثير من هؤلاء الشباب في قبضة البطالة والفقر.إن الخطير في تونس اليوم هو تنامي عدم ثقة المواطنين تجاه بعضهم البعض. وهو انعدام الثقة الذي اتخذ مكانة قوية في المجتمع المدني بسبب عدم التماسك بين المواطنين وقلة التعاون بينهم. وقد تطورت هذه الزيادة في الحذر بشكل جيد في هذه الفترة من فيروس كورونا عندما كانت قدرات المؤسسات الصحية غير كافية وغير قادرة على توفير الحماية الكافية للمواطنين المتضررين من هذا الوباء.ما يحدث في تونس اليوم ليس نتيجة صدفة أو ظروف ، بل نية إستراتيجية تستهدف بشكل أساسي السلطة أو استراتيجية تسعى بتكتم إلى تغيير طبيعة النظام السياسي الحالي. وذلك باختيار نظام رئاسي. حيث تكون كل السلطة في يد شخص واحد.ميل لنوع جديد من الديكتاتورية ليس سوى انعكاس للديمقراطية وأيضًا لسيادة القانون عندما يركز رئيس السلطة في يديه ويضعف مؤسسات الدولة التي تعارض هذا التركيز المناورة للسلطة.كما أن المواطنين غير راضين عن مصائرهم خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم في وضع متوسط ​​إما من الفقر أو البطالة التي يرتفع عددهم من سنة إلى أخرى وسيكونون قريبًا أساسًا حقيقيًا للمطالبة الاجتماعية الموجهة جيدًا ضد السياسيين الكاذبين الحاليين والمسؤولين الاقتصاديين الحكوميين. .في هذه الفترة الجديدة من الأزمات من جميع الأنواع ، تميل السياسة التي ينتهجها كايس سعيد إلى اكتساب الأرضية مع العلم أن جميع مقترحاته تقريبًا في مختلف المجالات ليست سوى أنصاف الحلول والاقتراحات المبسطة.نحن نقسم المجتمع التونسي إلى نخبة فاسدة معينة معارضة شرسة للشعب وتتحكم في مصيرهم الاجتماعي وبقية الشعب أو غير ذلك بين من هم فوق ومن هم دونهم.مرحلة جديدة مميزة جدا. قدم هؤلاء الشعبويون أنفسهم كمتحدثين باسم المواطنين ورفضوا أي انتقاد.ترجع أصول شعبوية قيس سعيد إلى عقيدة الماركسية بينما يعتمد على رؤيته المجتمعية. هذه هي الشعوبية اليسارية. تم دفع قيس سعيد إلى الساحة السياسية من قبل الشعبوية اليسارية التي رسخت نفسها بصمت في تونس منذ ثورة 2011. ومن المعروف أن أحد أصدقائه المقربين في وقت الجامعة ، شيوعي معين ، والذي أصبح مع مرور الوقت ملكه. أول مستشار سياسي. هذا الشخص كان عقل قيس سعيد. إنه شيوعي ملتزم ولديه معرفة جيدة باللينينية الماركسية ومتعلم جيدًا. إنه نوع من الاستراتيجيين. كان من الأشخاص الذين أعدوا الإستراتيجية السياسية والتكتيكات الانتخابية لقيس سعيد.السؤال الذي يطرح نفسه: قيس سعيد مسلم متدين ومستشاره شيوعي ملتزم. كيف يمكنه أن ينسجم مع هذا الشيوعي؟ هل لديهم أرضية مشتركة؟ أفكار ومبادئ متناقضة تمامًا.من هذه الحقيقة ومن هذه الحقيقة ، يمكننا أن نستنتج أنه من أجل التوفيق بين الاثنين ، يجب أن يقترب من الآخر ويقبل مبادئه أو أن كلاهما له نفس المبادئ ، متطابقة أو متشابهة. من هذا الافتراض ، يمكن القول إن الشعبوية اليسارية كانت العامل الرئيسي الذي جمعهما وقربهما من بعضهما البعض.أخيرًا ، يمكننا طرح هذا السؤال: هل سيساعد قيس سعيد حقًا جميع المواطنين المهددين من قبل ممثلين زائفين للناس والفاسدين من جميع الأنواع. حاجة نشطة أو تأثير. سؤال سيكون له إجابة بالتأكيد لكننا لا نعرف متى.