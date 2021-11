Mais pourquoi les tentatives de réforme du système économique tunisien depuis 2011 ont échoué ?

Amine BEN GAMRA (*)



Les programmes d'ajustement successifs du Fonds monétaire international depuis 2011 ont déçu les principaux partenaires économiques internationaux du pays à Washington, Bruxelles et Paris. Le bilan des programmes successifs du FMI est globalement décevant. Cela est dû principalement :





Règles bureaucratiques lourdes

L'OCDE pointe une liste interminable de licences et autorisations nécessaires pour investir, obtenir des crédits bancaires. Le décret 218-417 a été publié il y a trois ans et, avec 221 pages, est le texte juridique le plus long de l'histoire du pays. Son objectif, qui a totalement et totalement échoué, était d'améliorer l'environnement des affaires. Il répertorie 243 de ces licences et autorisations, mais seulement six d'entre elles ont été annulées dans les deux ans suivant sa publication. Le contrôle bureaucratique, et le pouvoir de la fonction publique d'accorder des licences, des autorisations, des crédits ou une dérogation douanière constituent autant d'obstacles à l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux investissements.





Obstacles à l’émergence de nouveaux acteurs économiques





Un groupe de familles maintient un système de rentiers qui fonctionne grâce à une réglementation qui restreint la concurrence. Capture, collusion, exclusion, traitement discrétionnaire et non-concurrence sur le marché. En d'autres termes, la captation de l'État prive les jeunes entrepreneurs qui sont l'avenir du pays d'opportunités. Cela explique pourquoi de jeunes Tunisiens qualifiés quittent le pays en nombre croissant.





Le secteur public est devenu un vampire aspirant la vie même de l'économie tunisienne.





La nature même de l'État créé par Habib Bourguiba après l'indépendance en 1956 doit être réexaminée. Elle était et reste très centralisée et pèse lourdement sur toute l'activité économique.



Cette crise profonde de l'État tunisien explique pourquoi plus des deux tiers des 15-24 ans sont au chômage, l'importance croissante de l'économie informelle, où se déroulent de nombreuses affaires louches et qui ne paie pas d'impôts et les indicateurs économiques et financiers clignotent au rouge depuis si longtemps



