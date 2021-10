Gouvernance et procédures de contrôle interne solides: dispositifs clés anti-corruption

Amine BEN GAMRA (*)



Aujourdhui, alors que lconomie stagne suite aux effets dommageables de la pandmie Covid-19, la corruption essaime dans le corps de lconomie comme un cancer. La fraude ne concerne plus seulement les grandes entreprises mais, fait nouveau, se propage aux PME. Force est de constater que plus aucune entreprise publique ou priv nest labri de cette menace aux visages multiples et aux consquences lourdes.



La fraude constitue dsormais un risque majeur fragilisant les entreprises. Les barons de la corruption veillent au grain, toutes les chelles et dans toutes les institutions, pour que notre pays ne gagne pas sa guerre annonce contre ce flau qui continue de se dvelopper et que son cot avoisine, selon certaines estimations, 54% du PIB de la Tunisie.



Un chef dentreprise se plaignait rcemment du fait quil est contraint de disposer dune caisse noire pour pouvoir arroser des responsables publics tous les tages, condition sine qua non pour la bonne marche de ses affaires, qui risquent, autrement dtre contaries voire entirement bloques.



Pour lutter contre la corruption il faut savoir que les fraudes interviennent souvent lorsque les dispositifs de contrle ont t mal conus et que la gouvernance se rvle dficiente, affaiblissant ainsi les processus de lorganisation. Les socits devraient disposer des procdures de contrle interne solides afin de limiter les risques de fraude.



La menace de fraude est lun des dfis les plus courants auxquels les socits doivent faire face en matire de gouvernance, et ce quel que soient leur taille, leur secteur dactivit ou leur emplacement gographique. Pour lutter contre la fraude, il est fondamental de mettre en place des dispositifs de contrle interne adquats contenant un plan de gestion des cas adapt. À cet gard, il est essentiel dadopter une approche dassurance combine pour comprendre les manquements dans la chane de contrle qui entranent la manifestation des cas de fraude.



Mieux vaut tre actif pour se protger du risque de fraude. Il faut procder priodiquement lvaluation des risques de fraude et didentifier ses vulnrabilits. Lentreprise peut tablir une cartographie afin didentifier des zones de vigilance en face desquelles proposer des procdures adaptes : Quels sont les risques ? Des contrles existent-ils ? Comment organiser la vigilance ?...



Aussi est-il prfrable de faire appel des spcialistes expriments pour mener des dinvestigations priodiques mme didentifier les situations o le risque de fraude est prsent et de fournir une rponse approprie en auditant les dispositifs de contrle interne et en valuant la possibilit de fraude ainsi que la manire dont lorganisation gre ce risque.



Le peuple tunisien aspire construire une conomie exempte de toute forme de corruption et de favoritisme. Il aspire surtout une bonne gouvernance et une bonne gestion des fonds publics. Aussi, plus le climat d'investissement sassainit et gagne en srnit, plus la confiance se renforce et la rentabilit conomique samliore.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie