Funérailles sobres pour l’ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika

AA - Lancien prsident algrien Abdelaziz Bouteflika, a t inhum dimanche, au cimetire El Alia Alger, en prsence de son successeur Abdelmadjid Tebboune.



La dpouille de lex-chef de lEtat a t enterre dans le carr des martyrs, o reposent de nombreuses figures ayant marqu lAlgrie.



Selon lagence de presse officielle algrienne (APS), plusieurs personnalits, issues du gouvernement, et des hauts fonctionnaires, ont assist la crmonie aux cts de sa famille.



Le cercueil est parti de la rgion de Zeralda, louest dAlger, o vivait Abdelaziz Bouteflika, pour rejoindre sa dernire demeure, transport par un canon militaire et orn dun drapeau algrien.



Nanmoins, lancien prsident naura pas bnfici des mmes honneurs que ses prdcesseurs et lexposition de sa dpouille, initialement prvue au Palais du peuple Alger, a t annule.



À noter galement quaucun deuil national na t dcrt mme si les drapeaux officiels ont t mis en berne.



Abdelaziz Bouteflika, la tte du pays entre 1999 et 2019, est dcd vendredi, des suites dune longue maladie, lge de 84 ans.



Il avait dirig le pays entre 1999 et 2019. Secou par une vague de contestation indite de la jeunesse algrienne, qui refusait quil brigue un cinquime mandat, il avait t forc renoncer au pouvoir en dmissionnant en avril 2019.



Dans une lettre dadieux au peuple algrien, il avait demand pardon pour tout manquement, par une parole ou un geste .



Je vous remercie tous pour le plus prcieux acquis de ma magistrature la tte de notre pays, la fiert et lhonneur dont vous mavez combls et qui ont t mon leitmotiv pour vous servir quand jtais en bon tat et mme en tant malade , avait-il conclu.



Il ntait jamais rapparu en public depuis 2019.