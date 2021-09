Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

AA -





Tunisie: la balance commerciale dficitaire de 10,48 milliards de dinars (AA)



Le dficit de la balance commerciale a grimp 13,75% au cours des huit premiers mois de lanne 2021, par rapport la mme priode de 2020.

Le bulletin mensuel de lInstitut national de la statistique (INS), publi vendredi, a montr que le dficit de la balance commercial au cours des huit premiers mois a atteint -10,48 milliards de dinars (-3,76 milliards de dollars).



Le dficit de la balance commerciale, qui reprsente la diffrence entre la valeur des exportations et celle des importations, tait de -9,21 milliards de dinars (-3,31 milliards de dollars), au cours de la mme priode de 2020.



LUnion europenne fait part de ses apprhensions quant aux acquis dmocratiques en Tunisie (AA)



Le Haut reprsentant de l'Union europenne et vice-prsident de la Commission, Josep Borrell, a fait part des apprhensions europennes quant la prservation des acquis dmocratiques en Tunisie, qui seuls sont mme de garantir la stabilit et la prosprit du pays .



Cest ce qui ressort dun communiqu publi par la Commission europenne, vendredi, l'issue d'une rencontre entre le chef de la diplomatie europenne et le Prsident tunisien Kas Saed, au palais prsidentiel de Carthage.



Le communiqu, qui cite Borrell, souligne que le haut responsable europen a transmis au Prsident Saed les apprhensions europennes, apprhensions par rapport la prservation des acquis dmocratiques en Tunisie, qui seuls sont mme de garantir la stabilit et la prosprit du pays .





Tunisie: le Courant dmocrate exhorte le chef de l'État clarifier sa position sur la suspension de la Constitution (AA)



Le parti Courant dmocrate a dnonc vendredi les dclarations de Walid Hajjem, conseiller la Prsidence de la Rpublique Tunisienne, sur l'intention du chef de l'État Kas Saed de suspendre la Constitution de 2014.



C'est ce qui ressort d'un communiqu publi par le bureau politique du parti Courant dmocrate (22 dputs sur 217), sur sa page Facebook.



Dans un entretien tlvis avec la chane "Sky News Arabia" (qui met depuis Abou Dhabi), Hajjem a dclar que "la Constitution de 2014, a mis en place un systme politique qui est dsormais inoprant", soulignant que "le nouveau rgime sera prsidentiel et non prsidentialiste, surtout que la Tunisie a souffert auparavant du prsidentialisme", en rfrence au rgne du rgime de l'ancien prsident Zine El Abidine Ben Ali, renvers par la rvolution de janvier 2011.



Tunisie: 23 dcs et 1 590 nouvelles contaminations au coronavirus (AA)

Le ministre tunisien de la Sant a annonc vendredi, avoir enregistr la date du 8 septembre 1 590 nouvelles contaminations au coronavirus, sur un total de 13 747 tests effectus, soit un taux de positivit de 11,57%.



C'est ce qui ressort du bulletin pidmiologique publi par le dpartement de la Sant sur sa page officielle Facebook et examin par l'Agence Anadolu.

D'aprs la mme source, le ministre fait tat de 23 dcs supplmentaires recenss la mme date, portant le bilan total 24 086 morts du coronavirus et 681 664 cas confirms dinfection au coronavirus en Tunisie depuis le dbut de la pandmie en mars 2020.



"La Tunisie est un pays souverain", insiste Kais Saed, en recevant des dlgations trangres (TAP)



" La Tunisie est un pays souverain et la souverainet est pour le peuple ", a insist, vendredi, le prsident de la Rpublique, Kais Saed, en recevant des dlgations trangres.

" Il n'y aura aucune ingrence dans les choix de la Tunisie qui dcoulent de la volont du peuple ", a encore assur le chef de l'Etat, cit dans un communiqu, post sur la page officielle de la prsidence.



Vaccin anti-covid-19: 499590 doses de vaccin Pfizer offertes par les USA au profit de la Tunisie (TAP)



499 590 doses de vaccin, anti-covid-19 Pfizer offertes par les Etats Unis d'Amrique, ont t reues vendredi travers l'initiative Covax, a indiqu le bureau de l'organisation mondiale de la sant (OMS) Tunis.

Des journes de vaccination intensive contre le coronavirus, sont organises en Tunisie afin d'acclrer le processus de la campagne nationale de vaccination lance le 13 mars 2021.