L’Union européenne fait part de ses appréhensions quant aux acquis démocratiques en Tunisie

-Lors de la rencontre du Haut reprsentant de lUnion europenne et vice-Prsident de la Commission, Josep Borrell, avec le Prsident tunisien Kas Saed au palais prsidentiel de Carthage.





Le Haut reprsentant de l'Union europenne et vice-prsident de la Commission, Josep Borrell, a fait part des apprhensions europennes quant la prservation des acquis dmocratiques en Tunisie, qui seuls sont mme de garantir la stabilit et la prosprit du pays .​​​​​​​Cest ce qui ressort dun communiqu publi par la Commission europenne, vendredi, l'issue d'une rencontre entre le chef de la diplomatie europenne et le Prsident tunisien Kas Saed, au palais prsidentiel de Carthage.Le communiqu, qui cite Borrell, souligne que le haut responsable europen a transmis au Prsident Saed les apprhensions europennes, apprhensions par rapport la prservation des acquis dmocratiques en Tunisie, qui seuls sont mme de garantir la stabilit et la prosprit du pays .Et Borrell dajouter Le libre exercice du pouvoir lgislatif et la reprise de lactivit parlementaire font partie de ces acquis et ils doivent tre respects .Nous avons aussi voqu les dfis conomiques, qui se font de plus en plus pressants et que la pandmie de la Covid-19 na fait quaggraver , a indiqu le chef de la diplomatie europenne.Josep Borrell a mis l'accent sur le fait qu il est important de conduire le pays vers le rtablissement de la stabilit institutionnelle en prservant ces fondements dmocratiques, et ce, en restant lcoute des volonts et des aspirations du peuple tunisien, dans le cadre dun dialogue ouvert et transparent, qui permettra de faire repartir la Tunisie sur le chemin de la consolidation dmocratique .Le Haut reprsentant de lUE a ritr lattachement de lUnion europenne lancrage dmocratique de la Tunisie ainsi quau respect de lÉtat de droit et des droits et liberts fondamentales , faisant observer que cest sur la base des actions et mesures concrtes qui seront prises dans les prochaines semaines que nous dterminerons comment nous pouvons mieux soutenir et accompagner la dmocratie, la stabilit et la prosprit de la Tunisie .Je suis ici pour tmoigner lattachement de lUnion europenne et de nos États membres un partenaire, la Tunisie, trs important pour nous , a dclar le chef de la diplomatie europenne.Borrell a entam jeudi une visite officielle de deux jours en Tunisie, selon un communiqu de presse publi par la dlgation de l'Union europenne en Tunisie.Le 25 juillet dernier, Saed avait dcid de suspendre, pour une dure de trente jours, les travaux du Parlement, de lever limmunit dont bnficiaient les dputs et de limoger le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi ainsi que plusieurs autres responsables. Il a galement fait savoir qu'il assumera le pouvoir excutif, avec laide d'un gouvernement qui sera dirig par un nouveau chef dsign par lui.Le 23 aot dernier, le locataire de Carthage a dcid de proroger sine die les mesures d'exception prises en juillet.​​​​​​​Certains partis politiques, ont considr les mesures dexception du chef de lÉtat tunisien comme un coup dEtat contre la Constitution , tandis que d'autres y ont t favorables, estimant qu'il s'agissait d'une rectification du processus rvolutionnaire , au regard de la dgradation de la situation politique, conomique et sanitaire dans le pays.*Traduit de larabe par Majdi Ismail