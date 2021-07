Restructuration des entreprises publiques, aujourd’hui ou jamais

La restructuration des entreprises publiques est parmi les chantiers qui ont été ouverts par les gouvernements précédents mais n’ont pas abouti a rien.La décision audacieuse du président, de limoger le chef du gouvernement et de geler le parlement, dimanche 25 Juillet 2021, donne une dernière chance de les sauver.La plupart des entreprises publiques affichent aujourd’hui des pertes financières qui s’accumulent et grèvent dangereusement les équilibres financiers de l’Etat. Ces pertes sont dues à la mauvaise gestion et ne sauraient être arrêtées sans une série de réforme rapide, cohérent et surtout acceptées par toutes les parties concernées.Actuellement, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie visant à en améliorer la gouvernance et à en assainir la situation financière, en vue d’en améliorer les performances et en réduire les déficits qui grèvent énormément le budget de l’Etat.Donc il est impératif de travailler d’arrache-pied pour les restructurer et les sauver, tout en garantissant leur durabilité, ce qui permettra ainsi de créer de la richesse et le développement de plusieurs autres projets dans diverses régions de la République.Il faut se pencher aujourd’hui et en toute urgence sur la préparation d’une nouvelle stratégie pour la bonne gouvernance des entreprises publiques à l’instar :la revue de la stratégie, réorganisation au niveau des ressources humaines et l’optimisation des processus de ces entreprisesle lancement d’un plan de mise à niveau afin d’améliorer le rendement de ces entreprises et de limier leurs risques financiersla rationalisation de la gestion de ces entreprises et la mise en œuvre d’un programme de gestion efficient pour améliorer leurs performancesla création d’une instance de gestion des participations publiques, dotée de l’autonomie financière et administrative et d’un statut spécifique, cet organisme en devenir aura à soumettre ses rapports et recommandations au chef du gouvernement et au parlementla transformation digitale des entreprises qui sont aujourd’hui réticentes à investir dans le numérique, il s’agit pourtant d’une des clés pour faire face à la crise économique.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie