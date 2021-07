La Tunisie réceptionne une aide médicale fournie par le Portugal et la Belgique

AA -

La Tunisie a rceptionn des vaccins et une aide mdicale fournis par le Portugal et la Belgique, en plus d'un premier lot de concentrateurs d'oxygne, grce la mobilisation des Tunisiens rsidents en Italie, et ce, dans le cadre de leur appui l'effort national visant la lutte contre le coronavirus.C'est ce qui est ressorti de deux communiqus distincts publis par la Prsidence de la Rpublique tunisienne et consults par l'Agence Anadolu.Selon un premier communiqu, la Tunisie a reu, samedi matin, une aide d'quipements mdicaux, des concentrateurs d'oxygne, une ambulance quipe, et une premire cargaison d'oxygne en provenance d'Italie.La Prsidence de la Rpublique a rappel que "cet appui s'inscrit dans le cadre des initiatives des Tunisiens l'tranger qui ont choisi de se tenir aux cts de leur pays travers leurs aides en ces circonstances sanitaires dlicates. Un lan de solidarit dont l'histoire se souviendra", a indiqu la mme source.Selon un deuxime communiqu, "la Tunisie a rceptionn, vendredi aprs-midi, des quipements et fournitures mdicaux offerts par la Rpublique portugaise, dans le cadre de sa contribution au soutien des efforts de la Tunisie pour lutter contre la pandmie".La Tunisie a galement reu 150 000 doses de vaccin anti-coronavirus, ainsi que des quipements et fournitures mdicaux attribus par la Belgique dans le cadre de son appui la Tunisie dans sa lutte contre la pandmie de la Covid-19.La Tunisie a annonc, samedi, avoir enregistr 317 dcs dus au coronavirus selon un bilan du ministre de la Sant enregistr sur trois jours.Cependant, le bilan des contaminations s'est alourdi 563 930, dont 18 369 dcs et 457 579 gurisons.Il est noter que la Tunisie connat une flambe indite des contaminations. Le pays est, en effet, frapp par une vague pidmique particulirement virulente caractrise par une grande propagation des nouveaux variants Alpha et Delta travers plusieurs gouvernorats, ce qui a provoqu une hausse en flche du bilan des contaminations et de dcs.Le nombre total des personnes vaccines slve 2 420 468, dans un pays qui compte 11 700 000 habitants, selon le ministre tunisien de la Sant.* Traduit de l'arabe par Hajer Cherni