Briefing des derniers développements en Tunisie du 22 au 23 juillet 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

-La France fait un nouveau don de 500 000 doses de vaccins anti-Covid la Tunisie (AA)

-Tunisie: Mechichi suit l'tat d'avancement de la campagne vaccinale dans le gouvernorat de Bizerte (AA)

-Tunisie: 3 000 enfants tests positifs au coronavirus en une semaine (Shems Fm)

Faouzi Mehdi : La Kasbah a fait pression pour ouvrir les centres de vaccination pendant lad (Webdo)

-Mditerrane : 17 migrants prissent dans un naufrage (AA)

Le secrtaire d'tat auprs du ministre franais de l'Europe et des Affaires trangres charg du Tourisme, des Franais de l'tranger et de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, a annonc que la France avait dcid de fournir un nouveau lot de 500 000 doses de vaccin anti Covid la Tunisie.A cette occasion, Lemoyne a remis au chef de l'Etat tunisien, une lettre du prsident Franais Emanuel Macron et a fait savoir qu'avec ce nouveau lot de vaccins, le nombre total des doses fournies par la France tait pass plus de 1 million, outre les aides en quipements mdicaux et en concentrateurs d'oxygne qui arrivent ce jeudi, en Tunisie.Le chef du Gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a effectu une visite d'inspection, dans deux centres de vaccination Covid-19, dans le gouvernorat de Bizerte (nord), afin d'y superviser ltat davancement de la campagne vaccinale.Accompagn du gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, Mechichi a soulign la ncessit d'acclrer le rythme des campagnes mobiles de vaccination pour parvenir tous les Tunisiens, notamment dans les zones rurales.Le prsident de l'association de pdiatrie Mohamed Douagi, a indiqu que 3000 enfants ont t tests positifs au coronavirus en une semaine.Il a signal que le nombre d'enfants contamins par la covid-19 est nettement plus lev que 3000, soulignant que la situation des enfants n'est pas moins dangereuse que celle des adultes, d'autant plus que la vitesse de transmission du variant Delta dpasse de 60 % les autres souches, touchant toutes les catgories d'ges y compris les enfants et les nourrissons.Il a affirm que des infections trs graves et plusieurs cas de dcs ont t enregistres chez les nourrissons, expliquant que le contact physique de la mre avec son enfant augmente les possibilits de contamination par ce virus.Commentant la question polmique de la vaccination, l'ancien ministre de la Sant, dmis de ses fonctions, Faouzi Mehdi a rvl que Hichem Mechichi a fait pression pour ouvrir les centres de vaccination pendant lad, ajoutant que son dpartement voulait donner deux jours de congs au personnel de ces centres.Il a expliqu, dans ce sens, que les conseillers du chef du gouvernement lont rassur quant au bon droulement de cette campagne pendant lad, laissant savoir que son ministre mettait des rserves sur ces dcision.A rappeler que le chef du gouvernement a dit avoir appris l'organisation des journes de vaccination dans la presse soulignant qu'il a t mis devant le fait accompli par le ministre de la Sant, ce qui a motiv sa dcision de le limoger.Un document publi par lOrganisation I Watch a dmenti cette version puisquune correspondance a t envoye par le chef de cabinet du ministre de la Sant en date du 19 juillet et adresse au chef de cabinet du ministre de lIntrieur par intrim (Mechichi), afin de demander la scurisation de 29 centres de vaccination lors de ces journes de vaccination, mardi 20 et mercredi 21 juillet.Le Croissant-Rouge tunisien a annonc la mort de 17 migrants irrguliers et le sauvetage de 366 autres, tous originaires du Bangladesh, au cours des dernires heures, aprs le naufrage de leur embarcation en Mditerrane.Le chef de l'organe subsidiaire du Croissant-Rouge dans le gouvernorat de Mdenine, au sud-est de la Tunisie, Mongi Selim, a dclar que la marine tunisienne, en coopration avec les units maritimes libyennes, ont secouru environ 366 migrants aprs une avarie qui a affect leur embarcation au large de la cte de Zarzis, relevant du gouvernorat de Mdenine.Il a expliqu que ces migrants sont dcds des suites de "suffocation due la fume du moteur du bateau aprs une avarie survenue en pleine mer".