فيلم "تيتان" يحصد السعفة الذهبية في مهرجان كان

الأناضول -

باريس - فاز فيلم "تيتان" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي هذا العام بنسخته الرابعة والسبعين.وأقيم حفل توزيع الجوائز، السبت، في قصر مهرجان كان بمدينة كان جنوبي فرنسا.كما نالت جوليا دوكورنو، جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها "تيتان"، بالمهرجان الذي بدأ في 6 يوليو/ تموز الجاري.وذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم "Nitram" للمخرج جاستن كورزيل.ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة الأفلام القصيرة إلى "Ceu de Agosto" للمخرج وكاتب السيناريو البرازيلي جاسمين تينوتشي ، بينما حصل فيلم "Tian Xia Wu Ya" للمخرج تانغ يي من هونغ كونغ على السعفة الذهبية.كما تم منح جائزة الكاميرا الذهبية للمخرجة الكرواتية أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلم "Murina".وحصل المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، فيما اختيرت الممثلة النرويجية رينات رينزف أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "Verdens Verste Menneske".وفاز فيلم "Drive My Car" للمخرج الياباني "هاماغوتشي ريوسوكي" بجائزة أفضل سيناريو.وتم منح الجائزة الكبرى لفيلم "Ghahreman" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، و"Hytti N6" للمخرج الفنلندي جوهو كوزمانين.ويعد "كان"، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946.