مصر.. توقيع اتفاق مع فرنسا لتمويل مشروعات بـ1.7 مليار يورو

الأناضول -

هذه الحزمة المالية مقدمة من الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية (حكومية) بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري..أعلنت القاهرة، الأحد، توقيع اتفاق تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو، للمساهمة في تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر.جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب لقاء رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع كل من وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (حكومية) ريمي ريو، اللذين يجريان زيارة غير محددة المدة للقاهرة.وأفاد البيان بأنه "تم توقيع اتفاق بين حكومتي القاهرة وباريس، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر".ووقعت عن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الفرنسي كل من لومير وريو.وأوضح البيان أن الاتفاق يتعلق بـ"قائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة (الخضروات والفواكه والمواد الغذائية)".وأضاف أن الحزمة التمويلية ستكون "بـواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، و990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية".ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن تلك المشروعات ولا موعد تنفيذها.ويأتي توقيع الاتفاق التمويلي بعد نحو شهر من زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لباريس في 16 مايو/أيار الماضي، شملت مباحثات حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بحسب بيان للرئاسة آنذاك اعتبر "فرنسا واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية".وفي 4 مايو الماضي، أعلن الجيش المصري توقيع عقد مع فرنسا للحصول على 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".ومنذ أن تولى السيسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.