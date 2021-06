Briefing des derniers développements en Tunisie du 3 au 4 juin 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

-Panne des numros durgence, Darmanin interrompt prmaturment sa visite en Tunisie (AA)



-Tunisie/coronavirus: 33 213 personnes vaccines mercredi (TAP)

-Tunisie: le Prsident de la Rpublique reoit le Premier ministre franais (AA)

-Tunisie: Plus d'un million de personnes vaccines contre le coronavirus (AA)

-La France continue considrer la Tunisie comme un partenaire de choix dans la rgion (TAP)

-Tunisie: rassemblement des "victimes de la tyrannie" pour revendiquer leurs droits constitutionnels (AA)

-Covid-19: la Tunisie et la Belgique appellent concerter les efforts pour endiguer la pandmie (AA)

-La Tunisie et la France concluent 7 accords de partenariat conomique

-Ghannouchi reoit une dlgation parlementaire franaise (TAP)

Le ministre franais de lIntrieur, Grald Darmanin, a d interrompre prmaturment sa visite en Tunisie, dans le cadre dune dlgation officielle mene par le Premier ministre franais, Jean Castex, et ce, sur fond dune panne technique intempestive dampleur du rseau tlphonique dOrange qui a fortement perturb les numros durgence en France dans la soire du mercredi.Les numros durgence ddis la police, aux pompiers et au SAMU, dont notamment le 15, le 17, le 18 et le 112, ont t gravement perturbs dans lhexagone. Le ministre de lIntrieur franais devrait prsider une runion de crise au cours de la matine du jeudi Place Beauvau.Le bilan humain engendr par cette panne technique, qui a affect les numros durgence franais, demeure encore indtermin, mais la presse franaise a rapport les propos du ministre de lIntrieur qui font tat dau moins trois morts ayant succomb des "maladies cardio-vasculaires".Le ministre tunisien de la Sant a annonc, jeudi, que 33 213 personnes avaient t vaccines contre le coronavirus, dans la journe du 2 juin 2021.Au total, quelque 1 016 860 personnes ont t inocules, dont 316 773 ayant reu les deux doses du vaccin anti-Covid, depuis le dmarrage de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars, a fait savoir le ministre.Et de noter que le nombre global des personnes inscrites sur la plateforme de vaccination Evax.tn a atteint les 2 141 404.Le Prsident de la Rpublique tunisienne, Kais Saed, a reu jeudi au Palais de Carthage, le Premier ministre franais, Jean Castex, qui tait accompagn du ministre de l'Europe et des Affaires trangres, Jean-Yves Le Drian.Le prsident de la Rpublique a soulign l'importance de dvelopper et de diversifier davantage les relations bilatrales ainsi que d'amliorer la coordination au niveau de la mise en uvre des projets et des programmes communs, en particulier ceux lis l'emploi, la formation des jeunes, la migration, au dveloppement durable, la sant et la recherche scientifique et technologique.Saed a, par ailleurs, soulign la proccupation de la Tunisie quant l'organisation et la tenue du prochain Sommet de la Francophonie temps.Pour sa part, Jean Castex a ritr l'apprciation de son pays se rapportant l'exprience dmocratique tunisienne et son souci de continuer se tenir aux cts de la Tunisie, afin de relever les dfis auxquels elle est confronte, notamment dans les plans conomique, social et sanitaire.Il a, en outre, affirm l'engagement du gouvernement franais renforcer la coopration bilatrale et son engagement suivre les projets en cours et soutenir les investissements publics et privs franais en Tunisie, selon le mme communiqu.Au moins 1 million de personnes ont t vaccines contre le coronavirus au 82e jour de la campagne nationale de vaccination avec 1 016 860 doses administres.Plus de 316 773 personnes ont reu la deuxime dose du vaccin, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 13 mars 2021. Le nombre de personnes vaccines, le mercredi 2 juin 2021, a atteint les 33 213 personnes dont 27 487 ont reu leur premire injection, tandis que 5 726 individus ont t inoculs avec la deuxime dose du vaccin. Le nombre de personnes enregistres sur la plateforme de vaccination "Evax" a atteint, ce jeudi 11 h 30, les 2 149 000 personnes.Le chef du Gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a dclar, jeudi, que la France continuait considrer la Tunisie comme un partenaire de choix dans la rgion.Mechichi a fait savoir que diffrentes conventions dans des domaines tels que l'enseignement, l'industrie et l'nergie allaient tre signes et dvoiles jeudi.Il a galement indiqu qu'une reconversion d'une partie de la dette envers la France, estime 831 millions d'euros en 2018, tait en cours de discussion.Quatre grands axes d'action taient au centre de la visite de Castex. Il s'agit, en effet, des consquences de la crise sanitaire, des partenariats conomiques et au soutien apport au dveloppement de la Tunisie, des enjeux scuritaires et de lutte contre le terrorisme, ainsi que de la thmatique de francophonie et de la formation.Des dizaines de Tunisiens ont organis, ce jeudi, un rassemblement de protestation la place du gouvernement la Kasbah, pour rclamer leurs droits constitutionnels et exiger la justice pour les "victimes de la tyrannie".Ce rassemblement a t organis l'appel de la ''Coalition pour la justice transitionnelle" (indpendant) sous le thme : "Journe de la dcision", o les protestataires ont scand : ''Activer le processus de justice transitionnelle est un droit, "Fidles au sang des martyrs" et "Appliquez la loi''.Le Prsident tunisien Kas Saed et le roi Philippe de Belgique ont soulign, jeudi, l'importance de concerter les efforts internationaux et d'apporter le soutien ncessaire pour endiguer la pandmie du coronavirus.Au cours de la runion entre les deux parties, il a t convenu de poursuivre la coordination afin de bien prparer la visite d'Etat que Saed entend effectuer en Belgique en septembre prochain .Le Prsident tunisien a galement invit le roi Philippe visiter la Tunisie, qui a promis, son tour, d'honorer l'invitation prochainement.La Prsidence de la Rpublique tunisienne avait indiqu mercredi que le Prsident Kas Saed, se rendra, les 3 et 4 juin 2021, Bruxelles, pour participer aux travaux du deuxime Sommet Tunisie-Union europenne (UE).Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a annonc, jeudi, que la Tunisie a sign 7 accords de coopration avec le gouvernement franais, dans les domaines de l'agriculture, du commerce, des ressources hydrauliques, des ports et de la technologie.Mechichi a dclar que trois parmi les sept accords concernent des prts et des financements franais d'une valeur de 81,2 millions d'euros (environ 98,5 millions de dollars).Il a expliqu qu'une convention de crdit de 41 millions d'euros (soit 130 millions de dinars) a t accorde en faveur de lOffice de la Marine marchande et des ports (OMMP), et sera consacre au dveloppement de six ports.Une deuxime convention de crdit de 40 millions deuros (environ 130 millions de dinars) a t accorde la Tunisie pour financer un programme permettant daccrotre la rsilience aux catastrophes naturelles sur une priode de cinq ans (2021-2026), notamment en ce qui concerne les risques d'inondations en milieu urbain.Une 3me convention de partenariat relative au Fonds d'Expertise Technique et d'Echange d'Expriences, a t conclue entre la Socit Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l'Agence franaise de dveloppement (AFD) et la Socit franaise de services de lefficacit hydrique (Aquassay), afin d'amliorer les performances industrielles et environnementales de deux stations de dessalement de l'eau de mer Djerba, moyennant 202 000 euros (environ 650 000 dinars).Les quatre autres accords de coopration portent sur les domaines du commerce, du dveloppement des exportations, du numrique, des communications, et de l'agriculture.Le prsident du Parlement Rached Ghannouchi a reu, jeudi, au Bardo, une dlgation parlementaire franaise accompagnant le Premier ministre Jean Castex.Le titulaire du perchoir s'est flicit, cette occasion, du soutien constant de la France la Tunisie et de son appui au processus de transition dmocratique dans le pays, appelant impulser davantage la coopration bilatrale dans divers domaines notamment, la migration et la lutte contre le terrorisme.Il a, en outre, salu les liens historiques et privilgis qui unissent la Tunisie et la France, et le souci de renforcer les relations entre le parlement tunisien et les deux chambres du parlement franais (Assemble nationale et Snat) de manire hisser la coopration bilatrale au niveau escompt dans les domaines notamment de l'conomie, l'investissement, la culture et la science.Il a galement soulign le souci commun d'assurer le succs du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre prochain Djerba, voquant aussi le dossier libyen, la reconstruction et l'appui au processus politique dans ce pays afin d'y apporter la stabilit.La dlgation parlementaire franaise comprend les prsidents des Commissions des Affaires trangres au Snat Christian Cambon et l'Assemble nationale Jean-Louis Bourlanges, les vices-prsidents de ces mmes commissions Cdric Perrin (Snat) et Rodrigue Kokuendo (Assemble) ainsi que les prsidents des groupes d'amiti France-Tunisie Jean-Pierre Sueur (Snat) et Jrme Lambert (Assemble).