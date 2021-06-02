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عالميا.. استخدام 1.98 مليار جرعة للتطعيم ضد كورونا

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 18:44 قراءة: 0 د, 54 ث
الأناضول - كشف موقع التعقب "Our World in Data"، الأربعاء، أن أكثر من 1.98 مليار جرعة لقاح لفيروس كورونا تم استخدامها حتى الآن في عمليات تطعيم حول العالم.

و"Our World in Data"، هو موقع علمي تحت رعاية جامعة "أوكسفورد" البريطانية، يركز على التحديات العالمية الكبيرة مثل الفقر، والمرض، والجوع، وتغير المناخ، والحرب، وعدم المساواة.


وتتصدر الصين القائمة العالمية بحوالي 681.91 مليون جرعة، تليها الولايات المتحدة بـ296.4 مليونا.

وأعطت الهند 218.55 ملايين جرعة، والبرازيل 68.24 مليونا، والمملكة المتحدة 65.21 مليونا، وألمانيا 51.54 مليونا، وفرنسا 36.78 مليونا، وإيطاليا 35.43 مليونا، والمكسيك 30.99 مليونا.

وتأتي تركيا في المرتبة العاشرة عالميا، حيث بلغ إجمالي عمليات التطعيم في البلاد أكثر من 29.42 مليونا حتى الآن، وتليها روسيا وإندونيسيا وإسبانيا وكندا.

وبما أن معظم لقاحات كورونا تعطى على جرعتين، فإن عدد اللقاحات المعطاة لا يعكس عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، أودى الوباء بحياة أكثر من 3.56 ملايين شخص في 192 دولة ومنطقة، مع الإبلاغ عن أكثر من 171.2 مليون إصابة في أنحاء العالم، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتبقى الولايات المتحدة والهند والبرازيل أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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