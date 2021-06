Washington réitère son soutien à la Tunisie dans le domaine de la défense

AA -

-Lors dune rencontre entre l'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, et le ministre tunisien de la Dfense, Brahim Bartagi.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a raffirm le soutien de l'administration amricaine la Tunisie au niveau de la scurit frontalire, la formation, l'entrainement et l'assistance technique.Blome s'exprimait lors de sa rencontre, mardi, avec le ministre tunisien de la Dfense, Brahim Bartagi, au sujet de la coopration militaire tuniso-amricaine et du renforcement des capacits oprationnelles de l'institution militaire dans divers domaines, rapporte lAgence Tunis Afrique Presse (TAP/Officielle).Le diplomate amricain sest engag cette occasion redoubler d'efforts en vue de renforcer davantage le soutien amricain la Tunisie dans ce secteur, saluant les progrs raliss par les forces de l'institution militaire tunisienne et le haut niveau atteint par la coopration militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis .Pour sa part, le ministre tunisien de la Dfense a soulign l'importance de la coopration stratgique tuniso-amricaine dans le domaine de la dfense, rappelant les progrs qualitatifs et quantitatifs accomplis ces dernires annes dans les secteurs de la formation, l'entrainement, l'appui logistique et les quipements, le renseignement ainsi que la surveillance lectronique fixe et mobile des zones frontalires terrestres et maritimes, indique l'Agence TAP.Bartagi a dans ce sens, fait observer que la coopration de haut niveau entre les deux pays a contribu au perfectionnement des capacits oprationnelles de l'institution militaire dans la lutte contre le terrorisme et le crime organis .La Tunisie et les États-Unis avaient sign, le 13 avril dernier, un mmorandum d'entente sur la stratgie daide scuritaire entre Tunis et Washington visant promouvoir le dveloppement de la coopration bilatrale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.Depuis 2011, les Etats-Unis ont investi un milliard de dollars dans larme tunisienne et ont renforc les efforts conjoints au niveau de la scurisation des frontires tunisiennes, du renseignement militaire et des oprations ariennes et terrestres, selon des communiqus antrieurs de l'ambassade amricaine en Tunisie.