Briefing des derniers développements en Tunisie du 12 au 13 mai 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 12 au 13 mai 2021 travers les mdias tunisiens

La porte-parole du gouvernement tunisien, Hasna Ben Slimane a dclar, mercredi, lors d'une confrence de presse tenue au sige du gouvernement la Kasbah, que le Comit scientifique de lutte contre le coronavirus a dcid d'allger les horaires du couvre-feu de 22h00 jusqu' 05h00 du matin, et ce, partir du 17 mai courant.Ben Slimane a fait savoir que les dplacements entre les villes sont dsormais autoriss compter du 14 mai courant, ds 05h00 du matin.Par ailleurs, partir du lundi 17 mai, d'autres allgements vont entrer en vigueur, avec notamment la rouverture des mosques, alors que le protocole sanitaire sera maintenu. Les cafs et les restaurants seront autoriss galement reprendre leurs activits avec une capacit d'accueil de 30 % dans les espaces ferms et de 50% dans les espaces ouverts.Le ministre de la Sant publique a fait tat mercredi de 1105 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus et 81 dcs supplmentaires la date du 11 mai courant, en milieu de journe, ce qui porte 11 634, le nombre total des morts, depuis le dbut de l'pidmie.Selon un communiqu du dpartement, 4018 analyses ont t effectues la mme date, portant le nombre total des dpistages raliss depuis l'apparition de la pandmie 1 376 013.D'aprs le bilan quotidien du ministre de la Sant, le nombre d'individus guris est de 1716 la date du 11 mai alors que le nombre total des patients guris s'lve 283 270.A l'occasion de la reprise des cours, prvue lundi 17 mai 2021, les syndicats de l'enseignement secondaire et suprieur ont ritr, dans un communiqu, la ncessit de respecter les mesures de protection sanitaire.Les syndicats ont, dans ce contexte, appel le ministre de l'Education organiser une runion consacre tablir un calendrier scolaire pour le reste de l'anne.Ils ont, par ailleurs, soulign la ncessit de vacciner le corps enseignant, selon des priorits.La directrice de la sant de base au ministre de la Sant publique, et membre de la commission nationale de vaccination, Ahlem Gzara a, annonc larrive prochaine de nouveaux lots de doses de vaccin.Selon ses dires, ce jeudi 13 mai, 250 mille doses du vaccin Sputnik arriveront en Tunisie.Dimanche 16 mai, la Tunisie doit galement rceptionner 85 mille doses du vaccin Pfizer (dans le cadre de lachat direct et des livraisons hebdomadaires) et 185 mille doses du vaccin AstraZeneca. La semaine prochaine un autre lot du vaccin Sputnik doit arriver en Tunisie et la fin du mois.Un nouveau lot du vaccin Pfizer, via linitiative Covax, est galement attendu.Dans une allocution adresse au peuple Tunisien l'occasion de la fte de l'Aid El-Fitr, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a annonc une srie de mesures au profit des victimes de la pandmie de covid-19.Le prsident tunisien, Kais Saed, a salu, mardi, la rsistance du peuple palestinien face aux attaques israliennes.C'est ce qui ressort d'un appel tlphonique entretenu avec le chef du bureau politique du Mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, selon un communiqu de la prsidence tunisienne, consult par l'Agence Anadolu.Le locataire de Carthage a soulign que "la position de la Tunisie concernant l'attaque isralienne perptre contre "Al-Qods Al-Sharif", est une position qui va au-del de la condamnation et de la dnonciation habituelles, que la nation d'hommes libres et de tous les peuples libres travers monde s'en lassaient, mais plutt un hommage la rsistance du peuple palestinien".Le prsident de lAssemble des Reprsentants du Peuple de la Tunisie (ARP) Rached Ghannouchi a lanc, mercredi, lors de la runion extraordinaire virtuelle de la 31 dition du Congrs de lUnion Arabe des Parlements, une collecte de dons internationale au profit des Palestiniens.Ghannouchi a ritr, lors de son intervention distance, le soutien inconditionnel de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne.La cration d'un mcanisme de coordination permanent entre les parlements arabes pour soutenir la cause palestinienne et assurer une protection internationale au peuple palestinien, a t propose, par Ghannouchi, lors de cette session.Des partis politiques, des organisations et des personnalits nationales ont condamn, mercredi, les agressions israliennes contre des civils palestiniens dsarms al-Quds et sur la Bande de Gaza dans une violation claire et franche des lois et conventions internationales et des rsolutions du Conseil de scurit .Ils ont salu, dans un communiqu conjoint, la rsistance du peuple palestinien face l'oppression et de l'entit sioniste et la politique de colonisation, de dracinement et de dplacement forc qu'elle exerce leur encontre.Une dlgation tunisienne de haut niveau conduite par le ministre des finances et du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie tait Washington, du 3 au 8 mai courant, afin de concrtiser un nouveau programme de prt avec le Fonds montaire international (FMI). Il sagit dun programme de prt portant sur 4 milliards de dollars.Le prsident de la Rpublique Kais Saied, le prsident de l'Assemble des reprsentants du peuple Rached Ghannouchi et le chef du gouvernement Hichem Mechichi ont adress mercredi leurs flicitations au peuple tunisien, l'occasion de l'Aid El-Fitr.Dans une allocution diffuse en direct sur la chane publique Al Wataneya 1, le chef de l'Etat a appel la rvision de certaines mesures en lien avec la lutte contre le coronavirus, estimant que ces mesures n'ont pas atteint les objectifs escompts.Le gouvernement japonais a contribu de 280 mille dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) pour soutenir la rsilience de la chane d'approvisionnement alimentaire en Tunisie touche par la pandmie de COVID-19 et aider amliorer la scurit alimentaire et la nutrition de 1 500 familles vulnrables vivant dans les zones rurales, a annonc l'Ambassade du Japon Tunis.Plus de 50% des entreprises oprant dans plusieurs secteurs en Tunisie, font face des difficults financires et risquent de disparatre, a indiqu, mercredi, le prsident du conseil des prsidents des Unions Rgionales de lUTICA, Hassine Maaouia.Dans une dclaration lagence TAP, le membre du bureau excutif de lUnion Tunisienne de lIndustrie, du Commerce et de lArtisanat (UTICA) a affirm que certaines entreprises ne sont plus en mesure dhonorer leurs engagements financiers.En adoptant une nouvelle approche de gestion de son budget, la Tunisie serait en mesure de rduire son endettement extrieur, lequel (endettement) passerait de 16,7 milliards de dinars environ 8,6 milliards de dinars, rvle une tude labore par luniversitaire Ridha Chkoundali.Dans une dclaration TAP, Chkoundali a expliqu que pour financer un budget estim 52,6 milliards de dinars cette anne, la Tunisie a besoin denviron 16,7 milliards de dinars par emprunt extrieur.Le prsident de lAssemble des reprsentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a flicit le peuple tunisien, le prsident de la Rpublique, le chef et les membres du gouvernement, les parlementaires et tous les agents de sant loccasion de lAid el-fitr.Ghannouchi a exprim lespoir que la Tunisie se dbarrasserait de lpidmie et que les Tunisiens reprendront leur vie normale pour construire lavenir et faire progresser lconomie, notant que les mesures exceptionnelles prises ont impos lisolement des citoyens et affect les petits commerants et perturb de nombreux intrts.Je vous assure que la Tunisie progressera et prosprera, restera debout et son avenir sera meilleur , a-t-il dclar.La Tunisie ne fera pas faillite et surmontera les difficults grce la patience, au travail, la diligence, la production et la solidarit .