France : La date de l’Aïd El-Fitr fixée au jeudi 13 mai

AA -



- Selon un communiqué de la Grande Mosquée de Paris

La fête de l’Aïd El-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, est fixée au jeudi 13 mai, a annoncé mardi la Grande Mosquée de Paris, dans un communiqué publié en ligne.« Après consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques, la commission a constaté l’impossibilité d’observer la nouvelle lune au soir du 29ème jour du mois de Ramadan », a fait savoir l’institution.Ainsi, « la date de l’Aïd El-Fitr est fixée au jeudi 13 mai ».Dans l’Hexagone, si les lieux de culte musulmans sont tous autorisés à recevoir leurs fidèles pour ce jour de fête, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les collectivités et établissements recevant du public ont été sommés par les préfectures, de ne pas mettre à disposition des salles ou de structures pour les prières.Les musulmans de France devront donc s’astreindre à prier dans les mosquées habituelles et salles de prières.