Tunisie/Covid-19 : Instauration d'un confinement général du 06 au 19 mai 2021

AA -

- Et d'un couvre-feu à 19H

Le chef du Gouvernement tunisien, Hichem Méchichi, a annoncé, durant une conférence de presse tenue vendredi, avoir décrété un confinement général du 09 au 16 mai 2021, afin de freiner la propagation du coronavirus.La porte-parole du Gouvernement, Hasna Ben Slimane, a, pour sa part, présenté une liste de nouvelles mesures restrictives contre la covid-19, à appliquer durant la même période, y compris l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 05H.Il a été décidé ce qui suit :- Interdiction des déplacements entre les villes à l'exception des personnes ayant de autorisations et des cas urgents tels que la campagne de vaccination.- Interdiction des rassemblements et suspension des manifestations culturelles et sportives.- Fermeture des marchés hebdomadaires et des locaux commerciaux.- Fermeture des espaces de loisirs et des lieux de culteElle a également indiqué que les mêmes mesures liées au confinement sanitaire pour les étrangers qui souhaitent venir en Tunisie, sont en vigueur.