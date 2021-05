Hamza Hamry le combattant tunisien dans la cage de UAE Warriors

Le Tunisien Hamza "The Joker" Hamry va bientôt se lancer dans UAE WARRIORS ARABIA, la toute puissante ligue d’arts martiaux mixtes (MMA).Aux cotés de combattants professionnels du monde entier, Hamza Hamry se déclare prêt à livrer bataille le 18 et 19 juin à Abu Dhabi.Son combat très attendu est considéré comme le deuxième match professionnel de sa carrière, puisqu’il a remporté le premier face à son adversaire Algérien Mourad Zaidi par TKO le 16 Avril 2017.Hamza a également participé à de nombreux championnats locaux, africains et internationaux, dont le plus important est le double champion d'Afrique de judo en 2014 et 2016 et le champion d'Afrique en ADCC Grappling en 2017.