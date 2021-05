Tunisie: des élus de l’ARP accusent Saïed de bloquer la mise en place de la Cour constitutionnelle

AA -

Des dputs de diffrents groupes parlementaires imputent au Prsident de la Rpublique la responsabilit de l'instabilit politique en Tunisie.



Des dputs de lAssemble des Reprsentants du Peuple (ARP/Parlement) ont accus, mardi, le Prsident de la Rpublique, Kas Saed, de bloquer la mise en place de la Cour constitutionnelle et la prise de fonction des nouveaux ministres qui ont obtenu la confiance du Parlement, ainsi que de chercher saper le pouvoir en place.Les parlementaires imputent Saed la responsabilit de l'instabilit politique en Tunisie, rapporte lagence de presse officielle Tunis Afrique Presse (TAP)Les lus s'exprimaient lors d'une plnire tenue mardi au sige de lARP, consacre l'examen de la rponse du Prsident Kas Saed au sujet du projet de loi amendant la loi sur la Cour constitutionnelle.Ils ont soulign que le chef de lÉtat n'a prsent aucune solution constitutionnelle ou juridique et n'a manifest aucune volont politique pour dbloquer la crise entre les institutions de lEtat.Le dput du mouvement Ennahdha (54 dputs sur 217), Sahbi Atig, a fait observer que la Cour constitutionnelle est le seul garant de la suprmatie de la loi. Elle empche toute dviation du pouvoir excutif ou lgislatif.Il a estim que Saed est le seul responsable du blocage dans la mise en place de la Cour constitutionnelle.Le Prsident de la Rpublique, en tant que garant de la stabilit de l'Etat et de son unit conformment la Constitution, a la responsabilit de trouver des solutions la crise , a ajout le dput dEnnahdha, cit par la TAP.De son ct, llu de Qalb Tounes (29 dputs sur 217), Oussema Khlifi, a mis laccent sur le fait que le Prsident de la Rpublique a conduit le pays l'impasse, rappelant que Saed avait propos, lors de sa campagne lectorale, un programme qui ne reconnait ni le systme en place ni le Parlement.Et Khlifi dajouter, ce qui se passe aujourd'hui est un complot contre l'Etat et une tentative de le dtruire de lintrieur.Pour sa part, le dput indpendant Zouheir Makhlouf, considre que le Prsident Saed a mis le pays dans une impasse juridique, rapporte lagence TAP.Llu du bloc dmocratique (38 dputs sur 217) Abderrazak Aouidet, a estim que la seule garantie de neutralit de la Cour constitutionnelle, est d'ouvrir les candidatures tous les postulants sans conditions.Le 25 mars dernier, le Parlement tunisien avait adopt les amendements apports la loi organique relative la Cour constitutionnelle.Les amendements prvoient de rduire la majorit requise pour lire les membres de la Cour, de 145 dputs 131 (sur un total de 217), ainsi que lannulation de la candidature parraine par les blocs parlementaires.Le Prsident Kas Saed avait refus de promulguer la loi sur la Cour constitutionnelle, sous prtexte quelle ne respecte pas les dispositions de la Constitution concernant les dlais constitutionnels pour l'lection des membres de la Cour.Des diffrends prvalent dans la relation entre le Prsident de la Rpublique, Kas Saed et son chef de gouvernement, Hichem Mechichi, la suite du remaniement ministriel opr le 16 janvier dernier portant sur 11 portefeuilles (parmi 25).Les 11 nouveaux ministres avaient obtenu la confiance du Parlement, 10 jours aprs. Cependant, Saed na pas adress jusqu ce jour dinvitation aux nouveaux ministres pour la prestation de serment, estimant que ledit remaniement tait entach de violations.Le Parlement prcdent, qui avait sig de 2014 2019, navait pu lire quun seul membre de la Cour constitutionnelle sur quatre, en raison de labsence de consensus entre les blocs parlementaires.La Cour constitutionnelle se prononce sur les conflits de comptences entre le Prsident de la Rpublique et le chef du gouvernement et le maintien de l'tat d'urgence. Elle contrle galement la constitutionnalit des projets d'amendements la Constitution, des traits et des projets de loi, ainsi que le rglement intrieur de lAssemble des Reprsentants du Peuple (ARP/Parlement).