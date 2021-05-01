مسيرات في باريس وعدة مدن فرنسية بمناسبة عيد العمال

فرانس 24 -

رغم الحجر الصحي المفروض لمكافحة فيروس كورونا، نزل السبت آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجية في يوم العمال بأنحاء فرنسا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.ونظمت نحو 300 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليون ونانت وتولوز.وفي العاصمة باريس، انضم إلى النقابات العمالية أعضاء حركة "السترات الصفراء" التي فجرت موجة احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ثلاثة أعوام وكذلك موظفو قطاعات تضررت بشدة من إجراءات مكافحة الجائحة مثل القطاع الثقافي.وحمل المشاركون في المسيرات، والذين كان معظمهم يضع الكمامات التزاما بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، لافتات تندد ببعض الإجراءات الاقتصادية.وقال فيليب مارتنيز رئيس نقابة "سي جيه تي" العمالية " تشير خطة إصلاح تأمينات البطالة التي نطالب بإلغائها إلى أن أموالا طائلة تذهب إلى الأثرياء ويحصل الفقراء على الفتات".فرانس24/ رويترز