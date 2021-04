Briefing des derniers développements en Tunisie du 26 au 27 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 26 au 27 avril 2021 travers les mdias tunisiens.

Ennahdha / Tunisie: ''Tout retour l'autocratie est rejet'' (AA)

Tunisair: Report de la reprise de vols vers les aroports libyens (TAP)

Transport arien: Tunisair Express reprend ses vols sur Djerba (TAP)

Coronavirus: 48 dcs et 1 285 nouvelles contaminations la date du 25 avril (TAP)

La Fdration de lEnseignement suprieur met en garde contre une reprise des cours avant la mi-mai (Webdo)

Mechichi carte le recours au confinement gnral (Mosaque FM)

Plainte dpose par Jaziri contre la Haica: le Procureur de la Rpublique refuse que les accuss soient reprsents par des avocats (TAP)

La Tunisie demande officiellement un nouveau financement auprs du FMI (AA)La Tunisie a officiellement demand au Fonds montaire international (FMI) un nouveau programme de financement le 19 avril, selon un communiqu publi dimanche soir par linstitution financire internationale.La directrice gnrale du FMI, Kristalina Georgieva, a fait savoir par voie de communiqu que le Fonds avait reu la demande tunisienne date du 19 avril et quelle chargera une dlgation pour mener des entretiens techniques ds quelle aurait reu plus dinformations sur le programme de rformes conomiques tunisien.De son ct, le ministre tunisien de lEconomie, des Finances et de l'Appui l'investissement, Ali Kooli, a indiqu dans une dclaration accorde lundi la radio prive locale Mosaque FM , que les ngociations avec le FMI dbuteront la semaine prochaine.Le mouvement tunisien "Ennahdha" a annonc, lundi, que tout "retour un rgime autocratique est inacceptable", mettant en garde contre toute action susceptible de menacer les acquis de la rvolution".Le mouvement a dans ce sens appel le prsident Kas Saed "mettre la situation sanitaire et conomique en tte des priorits de l'Etat".''Nous appelons le prsident de la Rpublique viter tout ce qui est de nature diviser les Tunisiens et les interprtations individuelles de la Constitution, afin de ne pas porter atteinte aux intrts de l'Etat et de la socit", indique le communiqu.La compagnie arienne "Tunisair" a annonc le report de la reprise des vols de passagers vers les deux aroports libyens de Mitiga et de Benghazi, au 15 mai 2021, et ce, en raison de la dtrioration de la situation pidmiologique et de la baisse de la frquence des dplacements des voyageurs entre les deux pays au cours du mois de Ramadan.Le transporteur national a ajout, dans un communiqu, publi lundi soir sur sa page Facebook, avoir programm cinq vols hebdomadaires, deux vers Benghazi et trois destination de Tripoli en attendant une reprise des vols quotidiens entre les deux pays, dans les prochains mois.La compagnie arienne Tunisair Express, filiale de la compagnie nationale Tunisair, spcialise dans les vols internes, a annonc dimanche, la reprise de ses vols sur Djerba tous les jours de la semaine.Cette reprise intervient suite la leve des restrictions dues aux travaux sur la piste de l'aroport Djerba-Zarzis.Le ministre de la Sant a fait savoir, dans un communiqu publi lundi soir, que le nombre de dcs des suites du coronavirus a atteint 10 352 cas, depuis l'apparition de la pandmie, aprs l'enregistrement de 48 nouvelles victimes la date du 25 avril courant.Selon la mme source, 1 285 nouvelles contaminations ont t recenses la mme date sur un total de 6 004 analyses effectues, portant le nombre total des contaminations, depuis mars 2020, 301 627 cas.En contrepartie, le nombre des personnes rtablies s'est lev 251 191, aprs le rtablissement de 2 045 personnes, dimanche.La Fdration gnrale de lEnseignement suprieur et de la Recherche scientifique, relevant de lUGTT, a appel, lundi, suspendre lenseignement en prsentiel dans les universits, jusqu ce que les indicateurs sanitaires tmoignent dun recul de la troisime vague de lpidmie.La fdration a mis en garde contre les consquences dune reprise des cours avant la mi-mai, ce qui, a-t-elle estim, constituerait un danger pour la sant des universitaires et des parties intervenantes dans le secteur , lit-on dans une dclaration publie lundi 26 avril.Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a cart encore une fois, ce lundi 26 avril 2021, le recours au confinement gnral.Il a, par ailleurs, indiqu que le confinement sanitaire cibl ainsi que les autres mesures seront maintenus afin de prserver lquilibre entre la sant des citoyens et les impratifs conomiques.Il a ajout que lors des runions hebdomadaires de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, on pourrait dcider de renforcer les mesures ou de les allger, selon lvolution de la situation pidmique.Le Procureur de la Rpublique refuse que les accuss dans l'affaire Jaziri-Haica soient reprsents par des avocats, a affirm, lundi, Me Anouer Bassi, membre du Collectif de dfense de la Haute autorit indpendante de la communication audiovisuelle.Le prsident de l'autorit de rgulation de l'audiovisuel (HAICA) et deux observateurs de l'unit de monitoring relevant de l'Instance sont convoqus comparatre, ce lundi 26 avril, devant la police judiciaire de Zaghouan.Cette convocation intervient suite une plainte dpose par le dput Said Jaziri, propritaire de la radio " Quran Karim ", qui diffuse sans licence. Le prsident de la Haica et les deux observateurs font face deux accusations formules par le plaignant, savoir vol et de tentative de meurtre lors de la saisie, le 17 mars dernier, du matriel de diffusion de la radio.D'aprs Me Bassi, sollicit par la Tap, la Brigade de recherche et d'investigation, relevant de la garde nationale de Zaghouan, a reu des instructions verbales de la part du Procureur de la Rpublique pour ne pas accepter les avocats de la dfense en l'absence des accuss.