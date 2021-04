Briefing des derniers développements en Tunisie du 24 au 25 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 24 au 25 avril 2021 travers les mdias tunisiens.

Soixante et un dcs dus au coronavirus ont t enregistrs vendredi 23 avril 2021, portant le nombre total des victimes, depuis l'apparition de la pandmie dans le pays, 10 231 dcs.Selon le communiqu, publi samedi soir, par le ministre de la Sant, portant sur la situation pidmique dans le pays, 2 229 nouveaux cas de contamination ont t recenses, suite la ralisation de 8 155 tests.Le nombre total de personnes contamines, depuis mars 2020, s'lve, ainsi, 298 572, alors que le nombre de celles guries est de l'ordre de 248 013, aprs le rtablissement de 2 012 personnes, vendredi.Faouzi Mehdi, ministre de la Sant a indiqu samedi, que le nombre total de dcs a dpass les 10 000 et le nombre de contamination a atteint plus de 296 000.Le ministre de la Sant a dclar qu'actuellement, nous avons atteint le pic en termes de nombre de contaminations, et dici fin mai, on pourrait atteindre les 12 000 dcs.Les autorits sanitaires tunisiennes ont fait savoir, samedi, que 13 183 personnes ont t vaccines dans la journe du 23 avril 2021, ce qui porte le nombre de Tunisiens ayant reu ce jour le vaccin 293 073 individus.Le bilan des citoyens vaccins ayant reu la premire dose fait tat de 235 977 individus, tandis que 57 096 se sont dj fait inoculer la deuxime dose, d'aprs la mme source.Le processus de vaccination se poursuit avec la deuxime dose du vaccin anti-Covid-19, en tenant compte de la spcificit de chaque vaccin, notamment en ce qui concerne le laps de temps sparant la premire prise de la deuxime, qui varie d'un vaccin un autre.La fermeture des frontires tunisiennes avec la Libye et la France nest pas envisageable l'heure actuelle, malgr des informations indiquant la prsence de la souche brsilienne en France et de la souche sud-africaine en Libye, a indiqu le ministre tunisien de la Sant, Faouzi Mahdi, relay par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP/Officiel).Mahdi a soulign que la Commission nationale de lutte contre le coronavirus abordera la question lors de sa prochaine runion, notant lors d'une confrence de presse tenue l'occasion de la rception par le ministre de 2 000 kits de respirateurs dans le cadre de la coopration avec les organisations de la socit civile, que le processus de dcoupage gntique se poursuit pour dtecter les nouvelles souches en Tunisie.Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a fait part, samedi, de l'entire solidarit de la Tunisie avec le gouvernement et le peuple franais la suite de l'attaque terroriste "ignoble" perptre, vendredi, Rambouillet, contre un agent de la police sur les lieux de son travail.Le chef du gouvernement a affirm, dans un communiqu, que le terrorisme sous toutes formes ne saurait porter atteinte la volont des peuples libres de coexister et de partager les valeurs de la tolrance et de la solidarit.Le secrtaire gnral de la fdration gnrale de l'enseignement secondaire Lassaad Yacoubi a soulign samedi qu'un accord a t conclu avec le ministre de l'ducation portant sur l'annulation des preuves pratiques du baccalaurat l'exception de la matire informatique dans la filire informatique, si les cours au niveau du secondaire reprennent le 3 mai prochain.Le prsident de la Haute autorit indpendante de la communication audiovisuelle (HAICA) et deux observateurs de l'unit de monitoring relevant de l'Instance sont convoqus comparatre, lundi 26 avril, devant la police judiciaire de Zaghouan.Selon l'instance de rgulation de l'audiovisuel, cette convocation intervient suite une plainte dpose par le dput Said Jaziri, propritaire de la radio Quran Karim , qui diffuse sans licence. Le prsident de la HAICA fait face deux chefs d'accusation de vol et de tentative d'assassinat aprs la saisie, le 17 mars dernier, du matriel de diffusion de la radio.La HAICA estime, dans un communiqu publi, samedi, que cette convocation comparatre devant la brigade des recherches de Zaghouan est un signe "grave" ayant pour but de porter atteinte aux prrogatives de l'instance et son rle de rgulation du secteur audiovisuel.L'organisation I WATCH a relev des dfaillances au niveau de la mise en uvre de la stratgie nationale de vaccination anti Covid-19, dont notamment la non-convocation des personnes ges ou atteintes de maladies chroniques considres comme prioritaires la vaccination.I WATCH a dplor dans un communiqu publi samedi, le non-respect du principe d'ligibilit au vaccin soulignant que plusieurs personnes considres comme prioritaires, ges de plus de 75 ans et inscrites sur la plateforme Evax n'ont pas eu accs au vaccin, alors que l'tat qui dispose de 100 000 doses de vaccins destines aux forces de scurit et l'arme, n'a pas tenu compte de l'ordre de priorit prdfini par le programme national de vaccination.