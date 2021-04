Grand barrage de la Renaissance: la Tunisie réitère son soutien à l’Egypte

AA -

-Lors de la rencontre du Prsident tunisien, Kas Saed, avec le ministre gyptien des Affaires trangres Sameh Shoukry, Tunis dans le cadre d'une tourne africaine.

Le Prsident tunisien Kas Saed a affirm, jeudi, que son pays se tenait aux cts de l'Égypte dans les forums rgionaux et internationaux relatifs au dossier du Grand barrage de la Renaissance thiopien.Cest ce qui ressort de la rencontre du chef de lEtat tunisien avec le ministre gyptien des Affaires trangres, Sameh Shoukry, qui a entam jeudi une visite officielle en Tunisie (pour une dure indtermine), indique le communiqu de la Prsidence tunisienne.Le chef de la diplomatie gyptienne a entam dimanche une tourne africaine qui comprenait le Kenya, les Comores, l'Afrique du Sud, la Rpublique dmocratique du Congo, le Sngal et la Tunisie, pour prsenter la position de son pays sur les dveloppements du dossier du barrage de la Renaissance.Au cours de la runion, Saed a affirm que la scurit nationale gyptienne est un pilier fondamental de la scurit nationale arabe , selon la mme source.Il a voqu la volont de la Tunisie de dvelopper davantage ses liens fraternels avec l'Egypte et de promouvoir des relations solides de coopration et de partenariat au plus haut niveau .Pour sa part, Shoukry a dclar qu'il avait inform le Prsident tunisien "des derniers dveloppements dans le dossier du barrage de la Renaissance et des efforts dploys par l'Egypte pour parvenir un accord juste, quitable et lgal".L'Egypte compte normment sur le soutien de la Tunisie dans le dossier du barrage de la Renaissance, tant donn que Tunis est actuellement le seul membre arabe au Conseil de scurit.La visite de Shoukry en Tunisie intervient peu aprs la premire visite officielle du prsident Sad en Égypte, le 9 avril, et qui a dur 3 jours.Au cours de ces derniers mois, l'Égypte intensifie ses dmarches diplomatiques avec le Soudan, afin de dissuader l'Éthiopie de procder au deuxime remplissage du barrage de la Renaissance, sans conclure un accord avec eux.Les ngociations entre Le Caire, Khartoum et Addis-Abeba sont au point mort, surtout la lumire de linsistance de l'Éthiopie aller de l'avant avec le deuxime remplissage du barrage au cours des prochains mois de juillet et aot.Addis-Abeba envisage de dmarrer le remplissage du barrage de la Renaissance cette anne, pendant la saison des pluies, qui concide avec le mois de juillet prochain. Le Soudan et lEgypte refusent cette dcision unilatrale.Le barrage de la Renaissance, difi par lEthiopie sur le Nil (Nil bleu), suscite les craintes de lEgypte quant la diminution de sa part annuelle des eaux du fleuve (55.5 milliards de m3).La partie thiopienne affirme que le barrage lui sera dune grande utilit, notamment en matire de production dnergie, et quil ne causera aucun prjudice lEgypte ni au Soudan.Il est rappeler que le bassin du Nil couvre une superficie d'environ 3,1 millions de km2, soit 10% du continent africain. Onze pays se partagent ce bassin: le Burundi, la Rpublique dmocratique du Congo, l'Egypte, l'Erythre, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Rpublique-Unie de Tanzanie.*Traduit de larabe par Wejden Jlassi