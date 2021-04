Tunisie : mandat d'amener contre le député Rached Khiari

AA -

- Suite aux accusations qu'il avait exprimes l'encontre du prsident Kas Saed.

Le tribunal militaire de Tunis a mis, jeudi, un mandat d'amener contre le dput Rached Khiari, qui avait accus le prsident de la Rpublique Kas Saed, au dbut de la semaine en cours, de trahison et de rception d'un financement amricain pour sa campagne lectorale en 2019.Selon le mandat mis par le juge d'instruction Rafik Ben Brahim, et consult par l'Agence Anadolu, Rached Khiari est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont notamment, des faits en mesure d'affaiblir le sens d'obissance et de respect la hirarchie au sein de l'arme, la participation des faits susceptibles de porter atteinte au moral de l'arme ou de la Nation, dans le but d'affecter la dfense nationale et la sret intrieure de l'Etat, ainsi que l'tablissement de liens avec l'tranger dans le but de porter atteinte la Tunisie du point de vue militaire.Pour rappel, le dput Rached Khiari avait mis sur les rseaux sociaux, lundi, une vido dans laquelle il accusait le prsident Kas Saed de haute trahison, citant un virement amricain au nom de Fawzi Daas, son directeur de campagne en 2019.L'ambassade amricaine a rejet ces allgations sur son compte twitter, mercredi, affirmant qu'elle respectait la souverainet et l'intgrit de la dmocratie tunisienne.Le tribunal militaire s'est saisi de l'affaire et ouvert une enqute, dans le cadre de laquelle, le dput Rached Khiari a t convoqu, mercredi.Le bureau de l'Assemble des reprsentants du peuple (ARP), s'est runi d'urgence, jeudi pour examiner la situation.Dans un communiqu succinct, l'ARP a fait savoir que son Bureau a dcid d'appeler Rached Khiari notifier le parlement de son arrestation par crit, afin d'examiner la situation et prendre les "dcisions adquates".Rached Khiari bnficie de l'immunit parlementaire en tant que dput.