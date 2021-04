La France confrontée à son héritage Colonial en Afrique (2)

Ractions en Afrique subsaharienne au rapport Stora

Contestation croissante de la prsence franaise en Afrique

Pour une vision davenir Arabo africaine sur la Mditerrane et les relations Nord Sud

Le rapport Benjamin Stora continue de susciter de vives critiques en Algrie tant dans les milieux officiels que de la part des historiens et des organisations de la socit civile reprsentatives des anciens combattants, des disparus ou des victimes des exactions de toutes sortes perptres par la France durant la guerre de libration. Dans un message adress la nation loccasion de la fte de la victoire, le Prsident Tebboune a de nouveau raffirm sa dtermination poursuivre les efforts pour " mettre toute la lumire sur le sort des disparus durant notre guerre de libration et pour l'indemnisation des victimes des essais nuclaires".Dailleurs, les relations Algro francaises viennent de connaitre un nouveau coup de froid suite aux dclarations du ministre algrien du travail Hachemi Mahjoub qualifiant la France dennemi traditionnel et ternel ce qui est probablement lorigine du report de la visite du Premier ministre franais Jean Castex en Algrie.A noter que le rapport Stora a galement t dfavorablement accueilli en Afrique subsaharienne notamment du fait quil minimise implicitement la gravit des pratiques coloniales franaises au sud du Sahara en se limitant voquer le pass colonial de la France en Algrie. En effet, il ninclut aucune reconnaissance dexactions ou crimes coloniaux franais commis dans les autres pays africains et notamment en Afrique subsaharienne.Certains experts africains dont les propos ont t reproduits par le site Anadoulu Agency en date du 21/01/2021 estiment pourtant que toute la lumire devrait tre faite sur les agissements de la France dans toutes ses anciennes colonies africaines soulignant quils revtent le mme degr de gravit que ceux commis en Algrie. Ainsi, le philosophe camerounais, Ebenezer Njoh Mouelle rappelle que la France na pas respect les engagements pris depuis 2018 de faire toute la vrit sur les pisodes tragiques de la guerre que la France a mene au Cameroun dans les annes 1950 et 1960 o des milliers de civils ont t massacrs par ladministration coloniale franaise .Quant lcrivaine sngalaise Ken Bugul, elle estime que la France doit non seulement des excuses mais galement des rparations toutes ses anciennes colonies africaines qui ont subi les mmes mthodes employes par les Franais pendant la guerre dAlgrie .De son ct, la prsidente excutive du Redhac (Rseau pour le droit de lhomme en Afrique Centrale), Maximilienne Ngo estime que la proposition du rapport Stora - relative la cration dune commission commune franco algrienne Mmoire et vrit - devrait tre tendue toutes ses anciennes colonies franaises. Pour le sociologue congolais (RDC) Emile Bongeli Yeikelo , le recours systmatique la torture durant les conflits coloniaux a engendr de graves squelles qui requirent des rparations financires, psychologiques, sociales, conomiques et politiques ainsi quune valuation du nombre de morts et de victimes.Toutefois, il importe de signaler labsence de raction en Afrique la recommandation du rapport stora proposant dinclure dans la lgislation franaise un hommage officiel au souvenir et luvre des colons franais dAfrique du Nord. Pourtant, la persistance de cette tendance apologiste de la colonisation au sein des milieux politiques et universitaires devrait nous interpeller dautant plus quelle nest pas sans lien avec la monte de lislamophobie et du racisme anti arabe et musulman en France et en Europe.A rappeler que la prsidence franaise ainsi que le rapport Stora avaient exclu toute ide de repentance tout en promettant des gestes symboliques pour rconcilier les mmoires .Ainsi, force est de constater, le grand dcalage entre les attentes des victimes de la colonisation franaise en Afrique telles quexprimes par la socit civile et les intellectuels africains, et la position officielle franaise ainsi que celle des dirigeants africains qui, pour la plupart, nosent pas soulever ce dossier conflictuel avec la France ni exprimer leur solidarit avec lAlgrie.Il en est de mme de leur attitude lgard de la vague grandissante de contestation galement suscite par la politique post coloniale de la France en Afrique subsaharienne. A ce propos, il est significatif quen dehors de certains sites spcialiss ou organes de presse engags, les mdias franais observent un mutisme quasi-total sur ce mouvement dopinion contestataire perceptible surtout auprs des nouvelles gnrations de jeunes africains subsahariens. Il puise sa force dans un profond sentiment damertume et de frustration conscutif aux effets dvastateurs dune politique franaise dexploitation de lAfrique officieusement considre comme un juste compensation des sacrifices consentis par la France pour son uvre civilisatrice durant la colonisation.Certes, la France na pas pu prserver son statut de partenaire privilgi acquis dans les pays francophones ou elle est confronte une rude concurrence notamment de la part de la Chine voire de la Turquie ainsi que dautres puissances mergentes. Mais cest la France qui est la plus critique pour de multiples raisons et notamment son refus persistant de criminaliser la colonisation ainsi que le maintien en vigueur de la zone franc et du franc CFA.A loppos, la politique post coloniale de la France en Tunisie et en Afrique du Nord - qui est tout aussi critiquable car base sur les mmes principes fondateurs demeure largement mconnue ou sciemment ignore en Tunisie et en France tant par les milieux officiels que par les mdias toutes tendances confondues.Dans un article paru dans le numro de Mars 2020 du Monde diplomatique sous le titre Prsence franaise en Afrique, le ras- le- bol Fanny Pigeaud revient sur lampleur croissante du phnomne de rejet de la prsence franaise en Afrique subsaharienne en raction la politique impose, depuis lindpendance par la France ses anciennes colonies laquelle prsente de nombreuses similitudes avec la politique adopte lgard de la Tunisie. Mais les responsables franais, bien que proccups par lextension de cette contestation, ne sont pas disposs reconsidrer leur attitude ni changer de cap car, il sagit en fait dune option stratgique prise au lendemain des indpendances.Dans son ouvrage paru en 2015 Le choc des dcolonisations, de la guerre dAlgrie aux printemps arabes Pierre Vermeren Professeur dhistoire contemporaine et spcialiste de la dcolonisation explique que la France, sortie ruine et affaiblie de la seconde guerre mondiale, avait besoin de conserver le contrle des richesses et des ressources de son empire colonial pour pouvoir se reconstruire.Lex Prsident Jacques Chirac avait rclam en 2008 la reconsidration de ce systme en rappelant que les revenus de la France provenaient en partie depuis des sicles de lexploitation de lAfrique . Toutefois, cette position demeure isole au sein de llite politique franaise largement acquise lide du rle bienfaiteur et civilisateur de la colonisation.Les principaux griefs adresss la France en Afrique subsaharienne se rapportent limposition dune sorte dimpt colonial quatorze pays dAfrique de lEst et de lOuest. Ceux-ci tant contraints de dposer annuellement prs de 500 milliards de franc CFA soit 80% de leurs rserves de change au profit du trsor franais sans pouvoir en disposer librement et sans tre informs de la destination des profits gnrs par ces placements. A cela sajoute lingrence franaise dans la vie politique et conomique des pays africains ainsi que lexploitation juge inquitable par les multinationales Franaises et trangres des richesses minires et naturelles de lAfrique. Sans compter la prsence militaire franaise en Afrique qui est souvent employe pour soutenir ou protger des dirigeants allis.Lcrivain Boubacar Boris Diop abonde dans le mme sens dans son article paru dans le numro de juillet 2000 du Monde diplomatique sous le titre Aprs la pandmie, le rveil de lAfrique . Il y rvle que la contestation de la politique et de la prsence franaise gagne en virulence et ne se limite plus aux milieux intellectuels atteignant toutes les couches de la socit ainsi que le monde de la culture voire les hautes sphres du pouvoir.En outre, la gestion calamiteuse par les occidentaux de la crise du covid 19 ainsi que labsence de solidarit internationale dans la lutte contre la pandmie a fait perdre lEurope et aux USA leur autorit morale . Elle a galement rveill en Afrique le sentiment dun destin commun et une certaine combativit notamment au sein des nouvelles gnrations qui tendent renouer avec les idaux de lindpendance et de la souverainet.Depuis les indpendances, le systme France- Afrique est associ la politique europenne et occidentale dinsertion des pays subsahariens et sud mditerranens dans la globalisation conomique injuste et ingale travers les accords dassociation bilatraux ou multilatraux. Le bilan ngatif de ces accords et leur impact dsastreux sur lAfrique explique en grande partie la dsaffection et le ressentiment prouv en Afrique et dans le monde Arabe lgard de la France et de ses allis occidentaux.Il sera abord dans la prochaine partie de cette tude laquelle sera consacre la stratgie commune dploye par les pays du Nord lgard du Sud arabo africain qui ne prend en considration que les intrts occidentaux. Celle-ci requiert une prise de conscience Afro Arabe de la ncessit dunir leurs efforts pour contrer ces dangers car aucun de nos pays ne pourra rsister seul un rapport de force aussi dfaillant adoss des politiques dominatrices dconnectes du droit international et dpourvues de toute considration thique ou morale.Sagissant des relations Tuniso europenne, lUnion europenne vient de prsenter un nouvel agenda prsent comme tant porteur dune nouvelle vision des relations avec les pays du Maghreb et entre les deux rives de la Mditerrane. Mais sur le fonds cette initiative napporte rien de nouveau se situant en totale continuit avec la stratgie dextension indfinie du commerce ingal associ au surendettement et linvestissement toxique vhicul par lALECA qui, pour lessentiel a dj t intgr la lgislation tunisienne, sous couvert de rformes dictes par le Fonds montaire international.Cest pourquoi, la Tunisie et les pays de la rive Sud devraient mon sens se concerter et rflchir, en coordination avec la ligue arabe, lUnion africaine et nos partenaires africains, sur lopportunit de dvelopper une vision commune de lavenir des relations Nord Sud non rduite la dimension conomique et commerciale. Et celle-ci devrait tenir compte des enseignements du pass colonial ainsi que de la politique coordonne des pays occidentaux, du G7 et de lUnion europenne lgard de lAfrique, du Maghreb et du Monde Arabe.* Chercheur en histoire diplomatique et conomique