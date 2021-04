Tunisie: Les États-Unis nient avoir financé la campagne électorale de Kaïs Saïed (Ambassade US)

AA -

-La justice militaire tunisienne avait diligent mardi une enqute sur les accusations portes par un dpute lendroit du Prsident tunisien selon lesquelles, ce dernier aurait reu un financement amricain pour sa campagne lectorale en 2019.

L'ambassade amricaine Tunis a infirm, mercredi, les allgations selon lesquelles les États-Unis auraient financ la campagne lectorale du Prsident Kas Saed, en 2019.Le dmenti amricain intervient au lendemain de lannonce faite par Fawzi Daas, le directeur de la campagne lectorale de Saed, au sujet de louverture dune enqute mardi par la justice militaire sur les accusations portes par le dput, Rached Khiari (indpendant), lendroit du Prsident tunisien selon laquelle ce dernier aurait reu un financement amricain pour multiplier ses chances de remporter la prsidentielle.Le gouvernement des États-Unis n'a fourni aucun financement pour soutenir la campagne lectorale de 2019 du Prsident Kas Saed , a dclar l'ambassade amricaine Tunis par voie de communiqu.Les Etats-Unis affirment, cet gard, qu'ils respectent pleinement la transparence et l'indpendance de la dmocratie tunisienne , souligne le communiqu de la reprsentation diplomatique amricaine.Lundi, le dput Khiari a dclar, dans un enregistrement vido, que Saed avait reu 5 millions de dollars d'un officier du renseignement amricain, l'poque de l'ancien Prsident amricain Donald Trump (2017-2021), pour financer sa campagne lectorale.Khiari a ajout qu'il avait des documents prouvant que Daas (le directeur de campagne) avait reu cette somme travers des mandats .La partie qui a financ la campagne lectorale de Saed (les autorits amricaines) a fait fuiter les documents, aprs que le Prsident de la Rpublique a chang de camp en salliant avec les Franais , a-t-il expliqu.Llu en question a exhort la justice enquter sur cette affaire, accusant Saed et Daas d'avoir commis des crimes contre la Sret de l'État, qui annulent ainsi les rsultats du dernier scrutin prsidentiel.Alors qu'aucun commentaire na t mis par la Prsidence tunisienne concernant les accusations de Khiari lencontre du Prsident Saed, Daas a fait savoir, dans des dclarations accordes l'agence de presse officielle TAP, jai t convoqu mardi en tant que tmoin par le parquet prs le tribunal militaire aprs louverture dune enqute concernant une vido publie par le dput Rached Khiari lundi soir sur sa page Facebook .Un jour plus tt, Daas avait annonc qu'il avait dcid de poursuivre en justice Rached Khiari, pour les accusations qu'il lui avait portes concernant le financement de la campagne lectorale de Saed, qui a accd la magistrature suprme le 23 octobre 2019.À la surprise gnrale, Saed, un professeur d'universit qui nest affili aucun parti politique, a remport le deuxime tour de l'lection prsidentielle de 2019, avec 72,71% des voix, face son rival, Nabil Karoui, prsident du parti Qalb Tounes ( Au cur de Tunisie ).*Traduit de larabe par Majdi Ismail