Tunisie/Coronavirus : 2 401 nouvelles contaminations et 86 décès enregistrés en date du 15 avril

La Santé publique tunisienne a annoncé, dans la soirée du vendredi, que 2 401 nouvelles infections ont été détectées suite à 8 214 tests sérologiques de diagnostic de la Covid-19, en plus de 86 décès et de 1 358 rétablissements enregistrés jusqu'à la soirée du 15 avril courant.Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, plus de 1 215 518 tests de dépistage ont été réalisés en Tunisie.Le bilan des personnes contaminées par le virus fait état de 281 777 patients, dont 9 639 ont perdu la vie, tandis que 232 643 ont recouvré la santé.Par ailleurs, le nombre total des patients hospitalisés a atteint les 13 168 dont 2 311 sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux et les cliniques privées, 457 des malades sont placés en soins intensifs dont 145 sous assistance respiratoire, selon le ministère tunisien de la Santé.La Covid-19 a touché plus de 140 339 936 personnes à travers le monde, dont 3 006 972 sont décédées, tandis que 119 191 854 autres se sont rétablies, selon les derniers chiffres de la plateforme des statistiques mondiales en temps réel Worldometer.