La Tunisie appelle l'Europe à adopter une approche plus globale de la migration irrégulière

Le Prsident tunisien, Kas Saed, a appel lundi lEurope adopter une approche plus globale de la question de la migration irrgulire, qui va au-del de la solution scuritaire pour s'attaquer aux causes profondes du phnomne, notamment la pauvret et le chmage.C'est ce qui ressort d'un communiqu publi par la Prsidence de la Rpublique Tunisienne, la suite d'une rencontre entre Saed et le prsident du Conseil europen, Charles Michel, qui a entam lundi une visite en Tunisie, d'une dure indtermine.Selon les donnes publies par le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES/non gouvernemental), en fvrier dernier, les autorits tunisiennes ont djou, en 2020, plus de 670 tentatives de migration clandestine vers lEurope, contre 157 en 2019.Le nombre de migrants irrguliers arrivs en Italie en provenance des ctes tunisiennes en 2020 est estim environ 8 000, contre 800 en 2019.Saed a fait valoir le soutien de l'Union europenne (UE) et de ses Etats membres au processus dmocratique en Tunisie.Il a fait part de la volont de la Tunisie de renforcer son partenariat stratgique avec l'UE, notamment dans les domaines de l'conomie, de l'enseignement suprieur, de la jeunesse et des nouvelles technologies.Pour sa part Charles Michel a dclar que sa visite s'inscrit dans le cadre de l'affirmation de l'amiti existante entre la Tunisie et lUE et l'ouverture d'un dialogue sur des questions d'intrt commun. Il est question dans ce sens de ritrer le soutien de lUE et de ses États membres au processus dmocratique en Tunisie.En 2011, la Tunisie a t secoue par une rvolution populaire qui a renvers le rgime du Prsident Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).Michel a appel donner un nouvel lan au partenariat entre les deux parties, en largissant son champ d'action, notamment en ce qui concerne la relance conomique aprs la crise pidmique du coronavirus. Il sagit galement de soutenir le rle de la jeunesse dans la socit et de renforcer la solidarit sociale.Saed et Michel ont discut lors cette rencontre de la ncessit de coordonner et de renforcer les efforts internationaux conjoints pour faire face aux rpercussions conomiques de la crise sanitaire.Selon le communiqu, Michel a rappel cette occasion quil avait particip avec le chef de lÉtat tunisien l'appel international pour la cration dun nouveau trait international sur la prparation et la riposte aux pandmies .Le 29 mars, le quotidien franais Le Monde a publi une tribune dans laquelle vingt-six chefs dEtat et de gouvernement, dont Kas Saed, appelaient la mise en place d'un trait international sur la prparation et la riposte aux pandmies , pour faire face aux rpercussions des crises sanitaires l'avenir.*Traduit de larabe par Majdi Ismail