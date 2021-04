Tunisie : légère baisse du taux d’inflation à 4,8% pour le mois de mars

AA -

Les donnes officielles publies, lundi, font tat dune lgre baisse du taux d'inflation en Tunisie 4,8% pour le mois de mars, aprs 4,9% en fvrier.L'Institut tunisien de la statistique (INS/gouvernemental) a affirm, dans un rapport, que cette lgre baisse est intervenue aprs une stabilisation 4,9% pour 4 mois conscutifs.L'INS a attribu la baisse de l'inflation la dclration du rythme daugmentation des prix entre mars et fvrier de cette anne compare la mme priode de lanne dernire.Selon les donnes de lINS, un flchissement est observ au niveau du rythme daugmentation des prix de lalimentation (4,1% contre 4,8% en fvrier) et les prix des boissons alcoolises et tabac (6,1% contre 10,5% en fvrier).La mme source a indiqu que le taux dinflation sous-jacente (hors produits alimentaires et nergie) reste inchang 5,6%. Les prix des produits libres (non encadrs) augmentent de 4,8% contre 4,5% pour les prix encadrs. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,1% contre 4,2% pour les produits alimentaires prix encadrs.La baisse du taux d'inflation reflte la baisse de la consommation due la pandmie du coronavirus, qui a gravement endommag l'conomie nationale et par consquent les revenus des secteurs importants, notamment le tourisme.En janvier, le Fonds montaire international (FMI) a dclar que l'conomie tunisienne s'tait contracte de 8,2% en 2020 et prvoyait une croissance de 3,8% en 2021, signalant que la relance conomique du pays dpend de l'volution de la situation sanitaire et des progrs de la campagne de vaccination.Le FMI avait galement exhort les autorits tunisiennes soutenir directement les familles dmunies pour relancer la demande de consommation, au lieu de subventionner des produits dont les riches en profitent autant que les pauvres.*Traduit de larabe par Wejden Jlassi